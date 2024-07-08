Орбан розповів, про що говорили на зустрічі з лідером Китаю

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (зліва) під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні

Свій допис прем’єр Угорщини підписав хештегами угорського головування в ЄС #HU24EU та місія миру #peacemission, що має наводити на думку, начебто він діє від імені Європейського Союзу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що метою його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні було обговорення шляхів припинення російсько-української війни. Про це він повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х.

«Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта», – написав Орбан.

Більше жодних подробиць зустрічі з Сі та результатів їх перемовин Орбан не повідомив.

Свій допис прем’єр Угорщини підписав хештегами угорського головування в ЄС #HU24EU та місія миру #peacemission, що має наводити на думку, начебто він діє від імені Європейського Союзу.

Проте в керівництві Європейського Союзу неодноразово наголошували, що Орбан не уповноважений діяти від імені Євросоюзу, і його поїздки до Києва, Москви та Пекіна нібито з місією пошуку можливостей припинення російсько-української війни є двосторонніми контактами між Угорщиною і відповідними країнами.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни Росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).Аналітики відзначають, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, незважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає посередництво або серйозні переговори.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

До слова, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбана, який відвідав Росію та зустрівся з Володимиром Путіним.