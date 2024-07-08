Орбан розповів, про що говорили на зустрічі з лідером Китаю
Свій допис прем’єр Угорщини підписав хештегами угорського головування в ЄС #HU24EU та місія миру #peacemission, що має наводити на думку, начебто він діє від імені Європейського Союзу
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що метою його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні було обговорення шляхів припинення російсько-української війни. Про це він повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х.
«Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Ось чому я приїхав, щоб зустрітися з президентом Сі в Пекіні, лише через два місяці після його офіційного візиту до Будапешта», – написав Орбан.
Більше жодних подробиць зустрічі з Сі та результатів їх перемовин Орбан не повідомив.
Свій допис прем’єр Угорщини підписав хештегами угорського головування в ЄС #HU24EU та місія миру #peacemission, що має наводити на думку, начебто він діє від імені Європейського Союзу.
Проте в керівництві Європейського Союзу неодноразово наголошували, що Орбан не уповноважений діяти від імені Євросоюзу, і його поїздки до Києва, Москви та Пекіна нібито з місією пошуку можливостей припинення російсько-української війни є двосторонніми контактами між Угорщиною і відповідними країнами.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, імовірно, прагне переключити увагу Заходу на можливі мирні переговори щодо війни Росії проти України. Його зусилля спрямовані на підрив європейської підтримки України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).Аналітики відзначають, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного посередника для припинення війни в Україні, незважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін відкидає посередництво або серйозні переговори.
Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.
До слова, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбана, який відвідав Росію та зустрівся з Володимиром Путіним.
Читайте також:
- Візит Орбана до Москви: ISW пояснив, як Путін використав угорського прем'єра
- Пан і його слуга в Кремлі. Про візит Орбана до Кремля
- Орбан розповів, що йому сказав Путін про перемир'я заради переговорів
- Візит Орбана до Києва. Розбираємо ключові моменти
- Орбан у пошуках ролі посередника. Що це означає для України?
Коментарі — 0