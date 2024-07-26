На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»

Під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші

На найбільшому газовому родовищі «Роснєфті» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина та ще семеро дістали поранення. Про це повідомляє Ростехнагляд, інформує The Moscow Times.

«На території установки комплексної підготовки газу і конденсату Східно-Уренгойської ліцензійної ділянки АТ «Роспан Інтернешнл» у Пуровському районі Ямало-Ненецького автономного округу під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням», – інформує відомство.

Окружна прокуратура заявила, що серед постраждалих – двоє працівників підприємства і шестеро співробітників підрядної організації, один із яких помер.

«Тих, хто отримав травми, доставлено до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. На підприємстві створено комісію для з'ясування причин події», – йдеться в повідомленні прокуратури.

До теперішнього моменту загоряння установки на Східно-Уренгойській ліцензійній ділянці локалізовано. «Загроза населенню і навколишньому середовищу відсутня, на місці організовано екологічний моніторинг», – йдеться в повідомленні.

«Роспан» є одним із провідних газових проєктів «Роснєфті». Він об'єднує кілька родовищ із запасами близько 975 млрд кубометрів газу, понад 150 млн газового конденсату і понад 40 млн тонн нафти.

Також «дочка» «Роснєфті» – це один із найбільших виробників скрапленого вуглеводневого газу (ЗВГ) у Росії. Основна частина відвантажень ЗВГ з «Роспана» здійснюється залізницею. Минулого року залізничні відвантаження ЗВГ з підприємства сягнули майже 888 тис. тонн, що на 386 тис. тонн більше, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що атаку на нафтобазу з пальним у Ростовській області Росії у ніч проти 13 липня здійснили дрони Служби безпеки України. За словами співрозмовника «Главкома» в правоохоронних органах, дрони атакували обʼєкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тис. кубометрів.

Для гасіння пожежі, яка виникла на місці удару, залучили майже півсотні людей та 14 одиниць техніки. Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. Загалом Силам оборони України вже вдалося здійснити понад 30 успішних ударів по російських нафтобазах та нафтопереробних заводах.