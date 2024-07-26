Головна Світ Економіка
search button user button menu button

На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»
«Роспан» є одним із провідних газових проєктів «Роснєфті»
фото з відкритих джерел

Під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші

На найбільшому газовому родовищі «Роснєфті» в Ямало-Ненецькому автономному окрузі стався вибух, унаслідок якого загинула одна людина та ще семеро дістали поранення. Про це повідомляє Ростехнагляд, інформує The Moscow Times.

«На території установки комплексної підготовки газу і конденсату Східно-Уренгойської ліцензійної ділянки АТ «Роспан Інтернешнл» у Пуровському районі Ямало-Ненецького автономного округу під час підготовки до проведення ремонтних робіт технологічного обладнання стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням», – інформує відомство.

Окружна прокуратура заявила, що серед постраждалих – двоє працівників підприємства і шестеро співробітників підрядної організації, один із яких помер.

«Тих, хто отримав травми, доставлено до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. На підприємстві створено комісію для з'ясування причин події», – йдеться в повідомленні прокуратури.

До теперішнього моменту загоряння установки на Східно-Уренгойській ліцензійній ділянці локалізовано. «Загроза населенню і навколишньому середовищу відсутня, на місці організовано екологічний моніторинг», – йдеться в повідомленні.

«Роспан» є одним із провідних газових проєктів «Роснєфті». Він об'єднує кілька родовищ із запасами близько 975 млрд кубометрів газу, понад 150 млн газового конденсату і понад 40 млн тонн нафти.

Також «дочка» «Роснєфті» – це один із найбільших виробників скрапленого вуглеводневого газу (ЗВГ) у Росії. Основна частина відвантажень ЗВГ з «Роспана» здійснюється залізницею. Минулого року залізничні відвантаження ЗВГ з підприємства сягнули майже 888 тис. тонн, що на 386 тис. тонн більше, ніж у 2022 році.

Нагадаємо, Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що атаку на нафтобазу з пальним у Ростовській області Росії у ніч проти 13 липня здійснили дрони Служби безпеки України. За словами співрозмовника «Главкома» в правоохоронних органах, дрони атакували обʼєкт, де зберігалися різні марки бензину та дизельне паливо загальним об‘ємом 12,5 тис. кубометрів.

Для гасіння пожежі, яка виникла на місці удару, залучили майже півсотні людей та 14 одиниць техніки. Пожежі присвоїли найвищий ранг складності. Загалом Силам оборони України вже вдалося здійснити понад 30 успішних ударів по російських нафтобазах та нафтопереробних заводах.

Читайте також: Китай підставив Росію. Як реагуватиме Кремль на цю важку «несподіванку»
Теги: нафта вибух росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
29 червня, 19:48
Російські блогери й інструктори помічають проблеми з підготовкою в армії РФ
Росія кидає на фронт непідготовлених новобранців: ISW оцінив загрозу
30 червня, 08:38
У липні дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим
Стало відомо, коли покращиться ситуація в енергосистемі
3 липня, 16:09
F-16 – це зовсім інша тактика ведення бою
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але є нюанс
13 липня, 01:40
Айман Швейда, якого ліквідували, брав участь у нападі 7 жовтня
Атака на Харків, ліквідація ватажка ХАМАСу: головне за ніч
13 липня, 06:03
Українські сили залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців (до січня 2025 року)
ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли
13 липня, 06:30
На початку цього року Дацик зробив заяву, що він підписав контракт з армією РФ та поїхав воювати проти України
Російський неонацист Дацик хоче провести наступний поєдинок в окупованому Маріуполі
25 липня, 14:24
Україна відмовилася брати участь у засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії
Україна відмовилася брати участь у засіданні Радбезу ООН під головуванням Росії
Вчора, 00:09
Путін підставив економічне плече Кім Чен Ину
Путін допоміг відновити економіку Північної Кореї: аналіз Bloomberg
Вчора, 11:00

Економіка

Уряд Німеччини хоче знизити податки для іноземних робітників
Уряд Німеччини хоче знизити податки для іноземних робітників
На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»
На Ямалі вибухнуло найбільше газове родовище «Роснєфті»
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
Південнокорейська компанія постачала РФ обладнання для створення ядерної зброї – ЗМІ
Південнокорейська компанія постачала РФ обладнання для створення ядерної зброї – ЗМІ
Угорщина таємно взяла в китайських банків кредит на рекордну суму – Politico
Угорщина таємно взяла в китайських банків кредит на рекордну суму – Politico
Заборона транзиту нафти РФ через Україну. ЄС відмовив Угорщині та Словаччині в послузі
Заборона транзиту нафти РФ через Україну. ЄС відмовив Угорщині та Словаччині в послузі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9830
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9038
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8700
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua