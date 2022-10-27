«Паперовий тигр». Міністр оборони дав жорстку оцінку путінській армії

Олексій Резніков нагадав, що Україна уже вісім місяців протистоїть «другій армії світу»

Міністр оборони України Олексій Резніков не вважає армію держави-агресорки Росії професійною та сильною. Про це, на його думку, свідчить той факт, що Україна уже вісім місяців успішно чинить спротив російській армії. Про це український міністр сказав у інтерв’ю ізраїльському російськомовному сайту «Детали».

«Російська армія – не професійна армія. Це взагалі не армія, якщо використовувати знайомі нам поняття. Це орда найманців, які роблять звірства. Вбивці, ґвалтівники та мародери. Це армія без честі», – різко висловився він.

Резніков погодився з тезою, що армія Росії є «паперовим тигром». Він нагадав, що незадовго до початку вторгнення на Мюнхенській конференції з безпеки його попереджали про загрозу вторгнення та прогнозували, що українська армія впаде за три дні. Однак через вісім місяців після нападу цього так і не сталося.

«Так, вона безперечно слабка. Вона безперечно «паперовий тигр». Незадовго до початку війни я зустрічався зі своїми колегами та лідерами держав на Мюнхенській конференції з безпеки, і всі вони попереджали мене, що через три дні після вторгнення ми впадемо. І результат ви знаєте. Минуло вісім місяців з моменту вторгнення, і нам вдається перемагати та стримувати їх», – зазначив міністр.

Глава українського оборонного відомства також зазначив, що ізраїльські політики досі вірять у міф про те, що у Росії сильна армія.

«Політики в Ізраїлі, як і раніше, вважають, що Росія має сильну армію, яка може загрожувати Ізраїлю. Це також пов'язано з тим, що Росія проводить пропагандистську війну, щоб вплинути на Ізраїль. Деякі ізраїльські політики побоюються наслідків, особливо напередодні виборів. Але ви маєте думати і про майбутнє. Війна в Україні доводить, що Росія – країна-терорист, країна, яка спонсорує тероризм. А Ізраїль – це країна, яка страждає від тероризму і бореться з ним», – сказав міністр.

Резніков також назвав помилковою позицію деяких політиків, які закликають «не провокувати Росію».

«Це помилковий підхід – не засмучувати Путіна, не робити дій, які Росія називатиме провокаціями. Ці лідери вважають, що Росія – друга держава у світі. І це не так. Ми, українці, це доводимо. Ми їх стримуємо та завдаємо ударів майже по всій території України. По всіх напрямках. Ми відправили їхній флагман «Москва» на дно Чорного моря, і я можу навести ще й ще приклади наших вдалих ударів по Росії. І якщо ми переможемо Путіна, це зможуть зробити й інші», – сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду.

Також міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Він вважає, що застосування іранських дронів стало «значущим фактором».