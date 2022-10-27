Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Паперовий тигр». Міністр оборони дав жорстку оцінку путінській армії

Надія Клочко
glavcom.ua
«Паперовий тигр». Міністр оборони дав жорстку оцінку путінській армії
Резніков заявив, що російська армія – не професійна армія, а орда найманців, які чинять звірства
фото: російські ЗМІ

Олексій Резніков нагадав, що Україна уже вісім місяців протистоїть «другій армії світу»

Міністр оборони України Олексій Резніков не вважає армію держави-агресорки Росії професійною та сильною. Про це, на його думку, свідчить той факт, що Україна уже вісім місяців успішно чинить спротив російській армії. Про це український міністр сказав у інтерв’ю ізраїльському російськомовному сайту «Детали».

«Російська армія – не професійна армія. Це взагалі не армія, якщо використовувати знайомі нам поняття. Це орда найманців, які роблять звірства. Вбивці, ґвалтівники та мародери. Це армія без честі», – різко висловився він.

Резніков погодився з тезою, що армія Росії є «паперовим тигром». Він нагадав, що незадовго до початку вторгнення на Мюнхенській конференції з безпеки його попереджали про загрозу вторгнення та прогнозували, що українська армія впаде за три дні. Однак через вісім місяців після нападу цього так і не сталося.

«Так, вона безперечно слабка. Вона безперечно «паперовий тигр». Незадовго до початку війни я зустрічався зі своїми колегами та лідерами держав на Мюнхенській конференції з безпеки, і всі вони попереджали мене, що через три дні після вторгнення ми впадемо. І результат ви знаєте. Минуло вісім місяців з моменту вторгнення, і нам вдається перемагати та стримувати їх», – зазначив міністр.

Глава українського оборонного відомства також зазначив, що ізраїльські політики досі вірять у міф про те, що у Росії сильна армія.

«Політики в Ізраїлі, як і раніше, вважають, що Росія має сильну армію, яка може загрожувати Ізраїлю. Це також пов'язано з тим, що Росія проводить пропагандистську війну, щоб вплинути на Ізраїль. Деякі ізраїльські політики побоюються наслідків, особливо напередодні виборів. Але ви маєте думати і про майбутнє. Війна в Україні доводить, що Росія – країна-терорист, країна, яка спонсорує тероризм. А Ізраїль – це країна, яка страждає від тероризму і бореться з ним», – сказав міністр.

Резніков також назвав помилковою позицію деяких політиків, які закликають «не провокувати Росію».

«Це помилковий підхід – не засмучувати Путіна, не робити дій, які Росія називатиме провокаціями. Ці лідери вважають, що Росія – друга держава у світі. І це не так. Ми, українці, це доводимо. Ми їх стримуємо та завдаємо ударів майже по всій території України. По всіх напрямках. Ми відправили їхній флагман «Москва» на дно Чорного моря, і я можу навести ще й ще приклади наших вдалих ударів по Росії. І якщо ми переможемо Путіна, це зможуть зробити й інші», – сказав він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ Збройних сил України на півдні країни уповільнилося через дощову погоду

Також міністр оборони України Олексій Резніков висловив думку, що застосування Росією іранських дронів вплинуло на хід війни. Він вважає, що застосування іранських дронів стало «значущим фактором». 

Читайте також: Зеленський – голограма, а за війною стоять… євреї. Нові меседжі російської пропаганди у Європі
Теги: росія Ізраїль війна Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков пояснив, як іранські безпілотники вплинули на хід війни
Резніков пояснив, як іранські безпілотники вплинули на хід війни
Сьогодні, 16:46
Україна вже збиває 60% повітряних цілей
Резніков зробив обнадійливу заяву щодо ППО України
21 жовтня, 22:41
На вуличні бої загарбники неспроможні, адже шляхи відступу заблоковано 
Резніков розповів, чому окупантам слід тікати з Херсона, якщо хочуть вижити 
Вчора, 08:45

Політика

«Паперовий тигр». Міністр оборони дав жорстку оцінку путінській армії
«Паперовий тигр». Міністр оборони дав жорстку оцінку путінській армії
Резніков пояснив, як іранські безпілотники вплинули на хід війни
Резніков пояснив, як іранські безпілотники вплинули на хід війни
Зеленський пояснив, навіщо росіяни затіяли відступ із Херсона
Зеленський пояснив, навіщо росіяни затіяли відступ із Херсона
Зеленський повідомив, якої допомоги Україна чекає від Італії
Зеленський повідомив, якої допомоги Україна чекає від Італії
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
Хто працював із Богуслаєвим? «Слуга» Безугла попросила СБУ взятися за двох нардепів
Бунт у «Слузі народу». Депутатка розповіла, за що депутати ображені на Офіс президента
Бунт у «Слузі народу». Депутатка розповіла, за що депутати ображені на Офіс президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
22K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
18K
Бунт у «Слузі народу». Депутат Яцик пояснила, що її не влаштовує
12K
«Король контрабанди» проти Зеленського. Верховний суд ухвалив рішення у скандальній справі про паспорт
9406
Президент Гвінеї-Бісау передав Зеленському послання від Путіна
7722
Рашисти обстріляли одну з громад на Київщині. Спалахнула пожежа

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту