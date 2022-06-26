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    Політика

    Байден закликав світ переходити на «чисту» енергетику на тлі війни РФ

    Байден підкреслив, що війна сколихнула енергетичні ринки в глобальних масштабах - Байден закликав світ переходити на «чисту» енергетику на тлі війни РФ
    Байден підкреслив, що війна сколихнула енергетичні ринки в глобальних масштабах
    фото: Reuters

    Байден: «Увесь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні»

    Президент США Джо Байден заявив про вплив війни Росії проти України на енергетичні ринки у всьому світі та закликав міжнародну спільноту об’єднати зусилля, аби інвестувати у швидший перехід на чисту енергетику. Про це Байден сказав на саміті G7 у Німеччині.

    «Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні. Нам потрібні зусилля всього світу, щоб інвестувати у перехідні проєкти «чистої» енергетики, щоби забезпечити стійкість критично важливої інфраструктури до змін клімату», – підкреслив американський президент.

    Президент США також вказав на важливе значення транспортної інфраструктури, в тому числі залізниць і портів, для переміщення матеріалів, призначених для переробки, а також розширення доступу до технологій «чистої» енергії.

    Зокрема, за підсумками саміту G7 Байден оголосив про виділення $200 млрд на підтримку проектів в країнах, що розвиваються і країнах із середнім рівнем доходу. За його словами, дана ініціатива допоможе направити світ на інвестиції в стійкі проекти, засновані на спільних цінностях.

    «Ми пропонуємо найкращі варіанти для країн або людей у всьому світі для інвестування в критично важливу інфраструктуру, яка покращує ... їх життя, все наше життя і приносить реальну користь всім нашим людям», -– зазначив він.

    Він підкреслив, що країни «Великої сімки» колективно мобілізують $600 млрд на цю мету до 2027 року.

    Нагадаємо, Джо Байден 25 червня прилетів із Вашингтона до Мюнхена, а потім вертольотом прибув до місця проведення саміту G7.

    Нагадаємо, Шольц послав чіткий сигнал Путіну напередодні саміту G7. Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7.

    Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка. Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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    Теги: росія окупанти США Джозеф Байден війна Україна президент окупація
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    Байден закликав світ переходити на «чисту» енергетику на тлі війни РФ