Вирішальне літо для Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі має розуміти, що він несе відповідальність на рівні із Путіним

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Синусоида политического поведения Александра Лукашенко вновь движется в направлении «крепкий хозяйственник, независимый от внешнего влияния». Конечно, только в том смысле, насколько это возможно в исполнении политика, легитимность пребывания которого во главе государства признают далеко не все государства.

В 2021 году Лукашенко проиграл Путину борьбу за титул «последнего диктатора Европы», оказавшись в полностью подчиненном Кремлю состоянии. Настолько подчиненном, что территория Беларуси была использована как тыловая база, госпиталь и пусковая площадка для запуска ракет и самолетов по Украине. Александр Лукашенко стал фактическим соучастником агрессии против Украины, хотя статья 18 Конституции Беларуси (обновленной в нынешнем году по инициативе Лукашенко) гласит: «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». Российские агрессоры не смогли бы оказаться в предместьях Киева, если бы они не зашли с территории Беларуси.

Предполагаю, что Лукашенко осознает всю степень своей ответственности за происходящее. Это не помешало министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею направить коллегам из стран ЕС в середине апреля письма с предложением о возобновлении диалога и снятии санкций с Беларуси. Ответа в Минске не дождались ни от одного внешнеполитического ведомства. Любопытно другое: Беларусь не получила от России официальной финансовой помощи, хотя в последние годы неоднократно одалживала средства у РФ. Процесс создания Союзного государства объективно забуксовал из-за войны в Украине, и Лукашенко приходится изыскивать новые и новые средства. Кстати, несмотря на всплеск торговой активности в первом квартале 2022 года в отношениях со странами ЕС, торговля с Украиной схлопнулась на 9/10. Напомню, что в 2021 году позитивное сальдо Беларуси в торговле с Украиной составило порядка 3 миллиардов долларов.

Недавний бенефис Лукашенко на «Белшине» в Бобруйске заслуживает в этом контексте особого внимания. С одной стороны, Лукашенко продолжил ретранслировать российские месседжи: о недопустимости ракетных ударов по российским городам (удары по украинским его, похоже, не смущают), об «искусственности» проблемы вывоза украинского зерна (словно и не обсуждалось его письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу), о доминировании в Украине нацизма и национализма. Отдельным является сюжет о стремлении Польши захватить Западную Украину. В этом контексте Лукашенко продолжает транслировать бред «старших товарищей», пытаясь добавить что-то свое для достоверности.

С другой – Лукашенко подчеркнул, что не собирается воевать в Украине и предложил «стиснуть зубы в этом и следующем году, и тогда будет другая страна. Это я вам гарантирую». Поскольку вести реестр публичных обещаний Лукашенко – дело заведомо неблагодарное, то подобные словесные эскапады свидетельствуют об одном: в Минске могут располагать непубличной информацией о состоянии здоровья Путина и происходящем между «башнями Кремля». Информацией, которая заставляет Лукашенко увеличивать амплитуду колебаний, к примеру, сообщить странам ОБСЕ о вновь открывшейся готовности к проведению взаимных инспекций вооруженных сил.

Как к этому отнесутся в Кремле? Вряд ли там оценят широту маневра Александра Лукашенко, более того – попытаются вынудить его материализовать собственные намеки о готовности признать Крым российским и принять как данность независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». Исходя из ситуации на полях сражений в Украине, России сегодня нужны громкие победы, пусть и в отношениях с привычным спарринг-партнером. Поэтому лето-2022 может оказаться для Лукашенко политически жарким.

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Джерело: Reformation

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