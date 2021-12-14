У Росії з'явилася моторошна фігура Снігуроньки: влада просить вдень її оминати (фото)

«Снігуронька» лякає мешканців Костроми на новорічні свята вже не вперше

Представники влади радять місцевим мешканцям дивитись на «Снігуроньку» тільки вночі

Мешканців російського міста Кострома обурило встановлення у центральній частині міста з нагоди новорічних свят каркасної конструкції «Снігуроньки». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що «Снігуроньку» встановлюють у місці вже не вперше. При цьому місцеві мешканці скаржаться на каркасну конструкцію, називають її огидною та стверджують, що «Снігуронька» лякає дітей.

На негативні закиди місцевих мешканців довелося відповісти голові міської служби муніципального замовлення по ЖКГ Костроми Андрію Шиліну.

У бесіді з місцевим виданням «Підйом» чиновник зауважив, що вдень конструкція дійсно може мати дещо непрезентабельний вигляд, тож, на неї варто дивитися лише вночі, коли вмикається підсвітка.

Про конструкцію також відомо, що її на замовлення муніципальної влади виготовив місцевий майстер. Снігуроньку вже кілька разів встановлювали перед Новим роком, і вона незмінно викликає критику.

Місцеві мешканці у соціальних мережах порівнюють казкового персонажа з Бабою Ягою та опудалом, яке прийнято спалювати на Масляну.

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