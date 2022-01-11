Як святкують Новий рік у російській в'язниці

Навальний розповів про новий для себе досвід

Мовою оригіналу

Новый год в тюрьме, конечно, бьет – в коллекции необычных празднований Нового года – всякие вами любимые «мы отметили на пляже» и «а мы в летящем самолете».

Неясно, сколько таких празднований мне предстоит, но первое, конечно, запомнится.

Итак, как проходит Новый год в режимной зоне.

Во-первых, тут все отлично с новогодним настроем. Море снега, он белый и очень чистый. Машин-то нет, и не сыпят ничего. Такой снег только в лесу и найдешь.

Во-вторых, сугробы огромные и квадратные. Не шучу. Это универсальное идиотство, объединяющее тюрьму и армию. Если сугроб обычный, то это гражданский сугроб – вообще бардак. Поэтому солдаты там и зэки здесь с помощью щитов фанеры делают их квадратными.

Но хоть и идиотство, а для меня это ностальгия по детству в военных городках. Шапка-ушанка, белый скрипящий снег, квадратные сугробы – как будто мне снова 9 лет, и я иду к папе на работу в военную часть. Там будет елка, и мне дадут конфет.

Какого-то подобия праздничного ужина тут нет – большое разочарование. Думал, будет хоть формальный мандарин. Но нет, обычная баланда. Зато более важное: разрешили не спать до часа ночи и на все это время пользоваться кухней.

Ну вот тут и начались гастрономические чудеса. Щедро вскрыты все запасы. Так что и мандарины были, и торт, и даже кока-кола.

За 30 минут до НГ в барак приходят поздравлять. Перед строем зэков (то есть нами) пляшут и веселятся несколько других зэков, одетые в костюмы зверей и Деда Мороза. Оперативник смотрит. Отдел воспитательной работы снимает на камеру. В общем, классический момент, когда абсолютно всем стыдно, неловко и хочется, чтобы все быстрее закончилось. Но и без этого нельзя – как без поздравления-то?

Когда Дед Мороз попросил «ребят прочитать стишок», 71-летний Валера (тяжкие телесные, ударил соседа ножом) неожиданно для всех реально прочитал свои стихи. Там была строчка:

«Дед Мороз, освободи нас по УДО,

Если не всех, то хотя бы через одного».

УДО Дед Мороз не обещал, но дал Валере горсть конфет.

Просыпаться разрешили в 7 утра. Я все равно проснулся в 5-30 как обычно и просто валяться в кровати. И когда в 6-45 встал и лениво, не торопясь, пошел умываться, чувствовал себя сибаритом в шелковом халате. Который наутро после шумной вечеринки идет из спальни в аквадискотеку.

Еще обещали даже зарядку 1 января отменить, но, видимо, решили, что у зэков будет передоз комфорта и они могут не выдержать.

Но зарядка в 7 утра – это очень-очень ок, поверьте.

Так что очень хороший был праздник. Мне понравилось.

Надеюсь, вы тоже хорошо отметили.

Читайте також:

Джерело: блог Олексія Навального

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.