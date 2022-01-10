Свобода чи рабство? Ціна співпраці з Росією

Є речі, які не можна прощати чи закривати на них очі

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Несомненно, сотрудничество с РФ было бы экономически выгодно Украине. С этим не нужно спорить, это совершенно очевидная вещь.

Газ по 50 долларов, заказы от военного сектора РФ, ядерное топливо, машиностроение, кораблестроение (хотя это и не факт, но можно предположить, что заказы были бы), торговые схемы по сельхозпродукции, сырью, полезным ископаемым, легирующим и т.д.

Я много лет проработал с российскими компаниями в разных сферах бизнеса. При всей специфичности и разнице в подходах, ничего плохого сказать не могу. Выгодный, емкий, конкурентный рынок, во многом похожий на наш по коррумпированности и политическим составляющим.

Было бы нам финансово выгодно работать с российским бизнесом? Однозначно, да! Было бы Украине финансово выгодно сотрудничать и кооперироваться с Россией? Тот же ответ – да.

Так в чем же дело?

А дело в том, что у каждого решения есть своя цена. Не только сиюминутная финансовая выгода, а цена политическая, репутационная, нравственная, если уж совсем романтично подходить к вопросу

Прагматик скажет: что за глупость? Выгодно? Так вперед! Арбайтен! Это тысячи рабочих мест, миллиарды в казну! Это решение проблем в энергетике! Ну, да! Путин – негодяй, его окружение – гбшные воры, отмороженные начисто! Но смотри сколько у них денег! Какие возможности! Что тебе Крым? А? Что мешает туда ездить? Ну, дорог понастроили! Вычистили Авгиевы конюшни, на которые плевала украинская власть! Пользуйся, не выеживайся! И Донбасс... Ну, что тебе Донбасс? С ними тоже можно договариваться! У Молдовы есть Приднестровье, у Грузии – Абхазия и Осетия. У нас теперь Донбасс! Ну, живут же люди? Ну, неприятно. Ну, убили твоих земляков. Ну, захватили часть твоей страны! Так то такое... Главное же – и нам, и им может быть экономически выгодно!

Ну, что я могу сказать прагматикам? Я и сам прагматик! Просто степень прагматизма разная.

Возьмем для примера дела давно минувших дней, которые до сих пор остаются актуальными.

Чемберлену и правительству Великобритании однозначно было выгоднее скормить Гитлеру Чехословакию, чем вступать с ним в конфликт. Мы же помним, что у империи нет ни вечных врагов, ни вечных друзей – только интересы?

Помним! И скормили. В результате получили то, что получили в 39-ом. Только ко всему этому до сих пор вынуждены оправдываться, посыпать головы пеплом и застирывать пятно на репутации, хоть пятну тому скоро 100 лет.

Или, например, Советскому Союзу было выгодно торговать с нацистами. Ну, реально же – кооперация с ними приносила колоссальную пользу советскому государству! Я сейчас не шучу и не ёрничаю. Экономическая польза была огромной. И пох было, что уже шла война, и что гитлеровские войска маршировали по Европе вовсю и бомбили Лондон. И то, что творили наци с евреями, ромами и со всеми остальными неподходящими под их требования, тоже никакой роли не играло. Было выгодно именно так. И политически, и экономически, и идеологически ничего не чесалось. Кстати, и сейчас не чешется. Принцип «если мы и виноваты, то всех прощаем» до сих пор в действии.

И украинским националистам было выгодно скооперироваться с гитлеровцами. Тоже думали, что хоть с чертом обнимемся, хоть с дьяволом, но мы же о своем! О вечном! Мы только въедем в свободную Украину на чужом нацистском горбу, а там уж... До сих пор отмыться не могут. Пытаются сказать, что так и надо было. Только фраза «мы потом поссорились и с ними воевали» идет после фразы «мы сотрудничали с нацистами» и впечатляет куда меньше.

Даже если ты выбираешь то, что кажется тебе меньшим злом, надо не забывать, что ты выбираешь зло. И впереди всегда касса

История не судит по обстоятельствам. История судит по конечному результату.

В принципе, конечно, ни деньги, ни власть не пахнут. Вернее, они потом пахнут, когда наступают последствия. А сначала все и всем очень даже нравится. Потому что деньги, благополучие, рабочие места – этой сейчас. А последствия – это завтра. Или послезавтра. И, вообще, когда они будут эти последствия?

Газ по 50 значительно интереснее газа по 450. В девять раз интереснее. Вот только куда посчитать политическую зависимость, возникающую в результате скидок? К прибылям? Или к убыткам?

Как оценить репутационный ущерб от того, что ты выбрал сотрудничество и кооперацию со злом?

Понимаю, что для многих путинская Россия не зло. И оккупация Крыма не зло. И произошедшее на Донбассе – это восстание возмущенных бандеровской агрессией шахтеров. Но история будет судить по результату.

Не все в мире измеряется сиюминутной экономической выгодой. В длительной перспективе то, что казалось однозначным плюсом к кассе, превращается в минус. Как сотрудничество с мощной и сильной гитлеровской Германией в один момент обернулось многолетней политической и экономической зависимостью от СССР для стран-сателлитов. Ах, как все хорошо начиналось, но закончилось в Нюрнберге. И есть у меня впечатление, что оценку многих сегодняшних российских побед будут давать в Гааге.

Я не исключаю благоприятных для сотрудничества с РФ вариантов.

Возможно, что после смерти Путина и постепенного вымирания его когорты, политика РФ изменится

Изменится курс на возрождение империи, уйдет враждебность, станет немодным изоляционизм. И РФ станет стыдно сотрудничать с диктаторскими и откровенно омерзительными левыми и открыто мракобесными режимами. Что политика выгодного взаимодействия с соседями сменит политику, направленную на подчинение и скрытую (или откровенную) оккупацию.

Возможно, так случится. А, может быть, и нет.

На сегодня я бы не говорил ни о кооперации, ни о сотрудничестве, потому что это потребует политической кооперации, политического сотрудничества с откровенно ортодоксальным режимом. Потому что это неизбежно приведет (просто по количественным причинам – из-за превосходства в экономике) к зависимости от Кремля, и необходимости поддержки его курса.

А курс нынешней российской власти, ИМХО, вызывает у окружающих разумных людей исключительно оторопь и отвращение. И граждане Украины, поддерживающие действия Путина и компании, явно страдают Стокгольмским синдромом.

Собственно все.

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Джерело: блог Яна Валетова

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