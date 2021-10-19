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    Думки вголос

    Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці

    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

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    Російські силовики дуже бояться, що Навальний опиниться на свободі - Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці
    Російські силовики дуже бояться, що Навальний опиниться на свободі
    фото зі сторінки Олексія Навального

    Російський опозиціонер поділився «орієнтовкою» на себе

    Мовою оригіналу

    Если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны.

    Это «ориентировка» и «учетная карточка» на преступника.

    И кто бы мог подумать, что величайшее в моей жизни политическое напутствие будет написано именно там. Рядом с «особыми приметами».

    Цитирую «психологическую характеристику» (на фото 4):

    «Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним».

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    Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці
    Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці
    Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці
    Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці

    Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания.

    Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи.

    Твои глобальные планы не получится реализовывать одному. А для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, говори с ними. Общайся.

    Будь естественным, понятным и искренним.

    Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего.

    Друзья. Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого – говорить с людьми, быть понятными и искренними.

    Так победим

    Джерело: блог Олексія Навального

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Олексій Навальний в'язниця
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    Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці