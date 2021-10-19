Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці
Російський опозиціонер поділився «орієнтовкою» на себе
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Если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны.
Это «ориентировка» и «учетная карточка» на преступника.
И кто бы мог подумать, что величайшее в моей жизни политическое напутствие будет написано именно там. Рядом с «особыми приметами».
Цитирую «психологическую характеристику» (на фото 4):
«Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним».
Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания.
Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи.
Твои глобальные планы не получится реализовывать одному. А для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, говори с ними. Общайся.
Будь естественным, понятным и искренним.
Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего.
Друзья. Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого – говорить с людьми, быть понятными и искренними.
Так победим
Джерело: блог Олексія Навального