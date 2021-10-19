Що буде, якщо Навальний втече з в'язниці

Російський опозиціонер поділився «орієнтовкою» на себе

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Если я убегу из тюрьмы, то эти фото будут в каждом отделе полиции страны.

Это «ориентировка» и «учетная карточка» на преступника.

И кто бы мог подумать, что величайшее в моей жизни политическое напутствие будет написано именно там. Рядом с «особыми приметами».

Цитирую «психологическую характеристику» (на фото 4):

«Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним».

Это ведь совершенно гениально сформулировано тюремными психологами. Ясные, четкие указания.

Алексей Навальный, ты нуждаешься в помощи.

Твои глобальные планы не получится реализовывать одному. А для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, говори с ними. Общайся.

Будь естественным, понятным и искренним.

Большое спасибо вам, тюремные психологи ФСИН. Отличная инструкция каждому, кто стремится к Прекрасной России Будущего.

Друзья. Мы нуждаемся в помощи друг друга, ведь нашей заветной цели не добиться в одиночку. Мы должны сначала организовать себя, а потом увлечь за собой десятки миллионов сограждан. Лучший способ добиться этого – говорить с людьми, быть понятными и искренними.

Так победим

Джерело: блог Олексія Навального

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