Головна Думки вголос Олександр Шатхін
search button user button menu button
Олександр Шатхін Політолог

7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ще до оголошення офіційних результатів виборів Янукович дав інтерв'ю Першому каналу російського телебачення
фото: AP

Згадувати 7 лютого 2010 року – це не ностальгія. Це нагадування про те, що вибори мають наслідки

7 лютого відзначається річниця, яка в значній мірі випала з пам'яті громадськості: другий тур президентських виборів в Україні 2010 року. Однак ця дата заслуговує на те, щоб її пам'ятали не як звичайну демократичну віху, а як поворотний момент, який сформував – і багато в чому паралізував – траєкторію розвитку України на майже два десятиліття.

Ці вибори не просто визначили, хто займе президентське крісло. Вони визначили правила політичної гри, знищили крихкі здобутки Помаранчевої революції 2004 року і знову відкрили двері для практик, які українці вважали залишеними в минулому: нормалізація кампаній з дискредитації, сфабриковані кримінальні справи та законодавство, написане під виборчі потреби, а не конституційні норми.

Відкат Помаранчевої революції

Після 2004 року Україна мала рідкісну можливість перейти від політики, орієнтованої на особистості, до справжньої конкуренції ідей щодо розвитку держави. До 2010 року ця можливість була змарнована. Замість дебатів про економічні моделі, політику безпеки або місце України в Європі, вибори перетворилися на «війну компроматів» – цинічний обмін звинуваченнями, дискредитацією та юридичними маніпуляціями.

Важливо, що зміни до виборчого законодавства були внесені після першого туру голосування, що є прямим порушенням Конституції. Ці поправки дозволили фальсифікації в масштабах, що перевищували навіть ті, що були у 2004 році. Збиток був не лише технічним; це дало чіткий сигнал, що правила можуть бути переписані в середині гри, якщо цього вимагає влада.

План дій Манафорта

Також у 2010 році Україна стала полігоном для випробування стилю політичної дезінформації, який згодом набув глобального характеру. «Партія регіонів», за порадою політичного консультанта Пола Манафорта, організувала масштабну негативну кампанію, відгомін якої відчутний і досі. Багато пропагандистських кліше, які продовжують циркулювати в українському політичному дискурсі, були винайдені саме тоді.

Заяви про «руйнівні газові контракти», звинувачення у таємній змові між партією Юлії Тимошенко «Батьківщина» та «антиукраїнськими силами», а також систематичне зображення реформаторської політики як економічної зради – все це було розроблено не для того, щоб виграти суперечку, а щоб отруїти суспільну сферу.

Мабуть, найцинічніше було те, що Тимошенко та її партію звинуватили в плануванні саме того, що пізніше зробили їхні опоненти. Виборців попереджали, що Тимошенко «продасть Україну Кремлю», тоді як Віктора Януковича рекламували як «економічного націоналіста». Історія довела протилежне: саме Янукович фактично продав суверенітет України – дешево і цинічно – та привів державу у відповідність до інтересів Москви.

Міф про «невиборність»

Інша наративна лінія, що з'явилася у 2010 році, стала звичною для демократичних країн: наполягання на тому, що кандидат, який загрожує усталеним інтересам, є «необраним». Тимошенко публічно тиснули, щоб вона зняла свою кандидатуру на користь нібито «поміркованої» альтернативи. Виборцям говорили, що вона не може перемогти, хоча насправді вона була єдиним кандидатом, здатним перемогти Януковича.

Незважаючи на безпрецедентний адміністративний тиск, маніпуляції в ЗМІ та юридичні викривлення, Тимошенко забезпечила собі 45,47% голосів. Офіційно оголошені 48,95% Януковича були досягнуті лише завдяки масовим фальсифікаціям. Розрив між реальною підтримкою і сфабрикованою перемогою був напрочуд невеликим, зважаючи на ресурси, які були задіяні проти неї.

Шлях до катастрофи

Наслідки виборів 2010 року зараз болісно очевидні. За Януковича Україна була систематично роззброєна, економічно ослаблена і виснажена тим, що представлялося як «донецький клан», але насправді функціонувало як олігархічна мережа, орієнтована на Росію. Стратегічні галузі були підірвані, армія занедбана, а державні інститути перепрофільовані для особистого збагачення.

Урок, який ще не засвоєно

Однак історія – це не тільки жаль, це ще й відповідальність. Помилки на виборах можна виправити – навіть із запізненням – якщо суспільство готове зіткнутися з неприємною правдою. Сьогодні стає дедалі очевиднішим, що Тимошенко залишається однією з небагатьох українських політиків, здатних одночасно співпрацювати з Вашингтоном і Москвою, вести переговори про мир на справедливих і гідних умовах та контролювати швидку реконструкцію, засновану на реальному суверенітеті, а не залежності.

Згадувати 7 лютого 2010 року – це не ностальгія. Це нагадування про те, що вибори мають наслідки, а ігнорування уроків минулого – найвірніший шлях до їх повторення.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Віктор Янукович вибори українці Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мир автоматично повертає питання економічної відповідальності
Політико-економічний вимір путінської війни і реванш України
2 лютого, 13:05
Україна мусить стати ініціатором створення Альянсу європейської безпекової ініціативи (AESI)
Європейське НАТО: Україна має ініціювати новий безпековий альянс
25 сiчня, 13:25
Маринович пояснив, що війна не змінила українські еліти
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
8 сiчня, 11:53
Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
1 лютого, 12:57
Очікується, що механізм пенсійних накопичень запрацює не раніше 2027 року
Уряд готує реформу, яка замість однієї пенсії запровадить три
25 сiчня, 17:49
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
290,3 тисячі громадян виїхали та не повернулись в Україну у 2025 році
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
22 сiчня, 09:12
На думку Кіма, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
1 лютого, 21:20
Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
3 лютого, 16:37

Олександр Шатхін

7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла
7 лютого 2010 року. Вибори, які Україна програла

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua