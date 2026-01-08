«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу

«За тих самих еліт ми не виграємо від перемир'я»

Війна не змінила українські еліти: корупційна система і принцип «корита» залишаються, а справжні зміни можливі лише через трансформацію мислення еліт. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів проректор Українського католицького університету, політв’язень часів СРСР, філософ і релігієзнавець Мирослав Маринович.

На думку проректора, гіпотетично ми мали би, нарешті, досягти того рівня змін, коли змінюються еліти, а не тільки суспільство. «Українське суспільство з 1991 року (а я ще пригадую українське суспільство зразка 70-80 років) змінюється стрімко і часом неймовірно. Справді, я не впізнаю той народ, до якого звик у юності. І це мене втішає, надає оптимізму. Ми хвилями піднімаємося, потім розчаровуємося та опускаємося. Але при цьому не опускаємося до попереднього рівня і в результаті через оті хвилі поступово зростаємо в досвіді як нація», – зазначив Маринович.

Він не може сказати, що при цьому еліти не змінюються взагалі. «Саме корупційні скандали увиразнили одну річ: Україна в'їхала в свою незалежність в іпостасі УРСР, за Кучми трансформувалася в олігархічно-корупційну систему. І еліти далі вважають, що це є нормальною, чи, скажімо, допустимою формою управління державою. Вони іншого способу не бачать, як тримати віжки в своїх руках. А віжки – це передусім тримання в руках суддівської системи», – додав Маринович.

За словами проректора, це провина, фактично, всіх президентів, не тільки Зеленського. «Якщо еліти усвідомлять, що потрібно все-таки змінювати систему, яка тримається вже чотири десятиліття, тоді все буде нормально. Якщо ні – буде біда, ми розсваримося. За тих самих еліт та їхніх звичних маніпуляцій я не вірю, що ми виграємо від перемир'я», – зазначив Маринович.

У 2019 році еліти змінилися, про що свідчили гасла «Весна прийде – саджати будемо». В результаті розслідували справи проти друзів президента та депутатів його фракції. «Бо були змінена не концепція мислення еліт, а люди біля корита. А сам принцип корита залишився», – додав проректор.

Поки концепцію мислення еліт змінюють лише окрики з Заходу, і то ненадовго. «Це, до речі, історично легітимний спосіб. Нагадаю, як русини кликали до Русі варягів, бо надто багато непорядку було в державі і треба було, щоб хтось цей порядок навів», – зазначив проректор.

Як зауважує Маринович, видається, що змінити нас і спосіб мислення еліт може тільки якийсь дуже великий струс. «Думав, що війна буде таким струсом, був переконаний в тому, що, нарешті, ми присутні при остаточному моменті трансформації України. Але цього не сталося. Я і далі в філософському плані вірю, що років за 20 ми скажемо, що Україна почала мінятися під час війни і змінилася. Однак поки що ми не маємо права робити такий висновок», – підкреслив проректор.

Нагадаємо, Мирослав Маринович в інтерв’ю «Главкому» розповів, що президенту Росії Володимиру Путіну буде складніше домовитися про мир із Україною, ніж українській владі, адже будь-які поступки для Кремля можуть сприйматися як слабкість і загрожувати позиціям російського президента серед еліт.