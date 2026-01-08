Головна Країна Політика
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
«Принцип корита залишився». Дисидент Маринович пояснив, чому війна не змінила українську владу
Маринович пояснив, що війна не змінила українські еліти
фото з відкритих джерел

«За тих самих еліт ми не виграємо від перемир'я»

Війна не змінила українські еліти: корупційна система і принцип «корита» залишаються, а справжні зміни можливі лише через трансформацію мислення еліт. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів проректор Українського католицького університету, політв’язень часів СРСР, філософ і релігієзнавець Мирослав Маринович.

На думку проректора, гіпотетично ми мали би, нарешті, досягти того рівня змін, коли змінюються еліти, а не тільки суспільство. «Українське суспільство з 1991 року (а я ще пригадую українське суспільство зразка 70-80 років) змінюється стрімко і часом неймовірно. Справді, я не впізнаю той народ, до якого звик у юності. І це мене втішає, надає оптимізму. Ми хвилями піднімаємося, потім розчаровуємося та опускаємося. Але при цьому не опускаємося до попереднього рівня і в результаті через оті хвилі поступово зростаємо в досвіді як нація», – зазначив Маринович.

Він не може сказати, що при цьому еліти не змінюються взагалі. «Саме корупційні скандали увиразнили одну річ: Україна в'їхала в свою незалежність в іпостасі УРСР, за Кучми трансформувалася в олігархічно-корупційну систему. І еліти далі вважають, що це є нормальною, чи, скажімо, допустимою формою управління державою. Вони іншого способу не бачать, як тримати віжки в своїх руках. А віжки – це передусім тримання в руках суддівської системи», – додав Маринович.

За словами проректора, це провина, фактично, всіх президентів, не тільки Зеленського. «Якщо еліти усвідомлять, що потрібно все-таки змінювати систему, яка тримається вже чотири десятиліття, тоді все буде нормально. Якщо ні – буде біда, ми розсваримося. За тих самих еліт та їхніх звичних маніпуляцій я не вірю, що ми виграємо від перемир'я», – зазначив Маринович.

У 2019 році еліти змінилися, про що свідчили гасла «Весна прийде – саджати будемо». В результаті розслідували справи проти друзів президента та депутатів його фракції. «Бо були змінена не концепція мислення еліт, а люди біля корита. А сам принцип корита залишився», – додав проректор.

Поки концепцію мислення еліт змінюють лише окрики з Заходу, і то ненадовго. «Це, до речі, історично легітимний спосіб. Нагадаю, як русини кликали до Русі варягів, бо надто багато непорядку було в державі і треба було, щоб хтось цей порядок навів», – зазначив проректор.

Як зауважує Маринович, видається, що змінити нас і спосіб мислення еліт може тільки якийсь дуже великий струс. «Думав, що війна буде таким струсом, був переконаний в тому, що, нарешті, ми присутні при остаточному моменті трансформації України. Але цього не сталося. Я і далі в філософському плані вірю, що років за 20 ми скажемо, що Україна почала мінятися під час війни і змінилася. Однак поки що ми не маємо права робити такий висновок», – підкреслив проректор.

Нагадаємо, Мирослав Маринович в інтерв’ю «Главкому» розповів, що президенту Росії Володимиру Путіну буде складніше домовитися про мир із Україною, ніж українській владі, адже будь-які поступки для Кремля можуть сприйматися як слабкість і загрожувати позиціям російського президента серед еліт.

Теги: війна незалежність Україна Мирослав Маринович

