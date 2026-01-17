Зеленський розповів тривожні новини від розвідки

ГУР не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

Президент поінформував, що заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка, зокрема, про визначені завдання для армії РФ. За словами Зеленського, розвідка не фіксує готовності Росії виконувати будь-які домовленості та припиняти війну.

«Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції», – сказав президент.

Глава держави підкреслив, що кожен такий удар РФ по енергетиці в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових країн, зокрема США, для завершення війни.

Зеленський також анонсував, що Україна буде передавати інформацію тим країнам, хто може вплинути на Росію.

«Україна – максимально конструктивна в дипломатії, Росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти», – резюмував президент.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, що Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готується до нових масованих ударів по Україні.

Також 15 січня Володимир Путін виступив із заявою. Диктатор заговорив про мир та водночас пригрозив продовженням бойових дій в Україні.