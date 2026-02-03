Головна Країна Події в Україні
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Брифінг Зеленського та Рютте: головні тези
Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні
скріншот з відео

Президент України і генсек НАТО заявили про зрив Росією «тижневої паузи»

У Києві відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Під час спілкування з журналістами вони прокоментували масовані удари Росії, перебіг міжнародних переговорів, потреби України в протиповітряній обороні, енергетичну безпеку та подальшу підтримку з боку союзників. «Главком» зібрав головні заяви лідерів.

РФ зірвала «тижневу паузу» та відновила масовані обстріли

Президент України прокоментував так зване перемирʼя з Росією. Зеленський наголосив, що обіцяна пауза тривала лише кілька днів, після чого Росія завдала масованого удару. «Або в них у тижні чотири дні, або ставка на війну», – заявив президент.

За словами глави держави, після завершення попереднього раунду перемовин в Абу-Дабі Росія не зменшила, а, навпаки, наростила ударний пакет. «Якщо подивитися на таку цікаву річ, сьогодні вони ударили по нас, – це було 71 ракета і 450 дронів. Тільки шахедів 450. Якщо ви подивитесь по тому комплекту ударному, який Росія хотіла застосувати в момент якраз, коли закінчились перемовини в Абу-Дабі минулого разу, то, в принципі, було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили», – сказав Зеленський.

Україна готова до діалогу, але не до капітуляції

Президент також прокоментував другий раунд переговорів з Росією в Абу-Дабі. «Ми домовились з нашою командою, я буду на зв'язку, вони зі мною з'єднаються, почуємо, про що вони (росіяни - ред.), що вони привезли, на що вони готові, на які компроміси готова російська сторона. Не тільки повинні бути сигнали щодо України. Ну, я думаю, що наша група знає і від мене також, що треба шукати діалог, але здаватись ніхто не збирається», – заявив Зеленський.

Нова допомога Україні від НАТО

Генеральний секретар НАТО засудив удари Росії по Україні. Назвав їх свідомим створенням хаосу для мирних людей та ударами по цивільній інфраструктурі. Він повідомив, що робота з передачі ракет уже ведеться. «Я бачу багато країн, включаючи Туреччину, Норвегію, Канаду, Іспанію, хто зараз уже детально переглядає власні запаси, щоби знайти, що вони можуть передати (до ЗСУ – «Главком») зі складів, включаючи A120, A9X, а також ракети PAC для систем Patriot, які є критичними для українського ППО», – сказав Рютте.

Він також заявив, що союзники забезпечать фінансування програми PURL. «Я абсолютно переконаний, що гроші будуть, адже ми всі знаємо, наскільки критичне значення вони мають», – наголосив генсек.

Водночас Рютте визнав, що нині лише дві третини союзників беруть участь у програмі, і проблема нерівномірного фінансування залишається. «Наразі є окремі держави, які роблять багато, багато є тих, що роблять щось, а менша частина – не робить нічого. Але дійсно, нам потрібен кращий розподіл фінансування, і ми над цим працюємо», – додав він.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив у Верховній Раді, де запевнив у подальшій довгостроковій підтримці України з боку Альянсу. Він наголосив, що безпека та мир в Україні залишаються пріоритетом НАТО.

Теги: Україна Марк Рютте Володимир Зеленський

