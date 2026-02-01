Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
фото: Міноборони

Україна та НАТО узгодили цьогорічні пріоритети співпраці

Україна та Північноатлантичний альянс узгодили дорожню карту оборонної співпраці на поточний рік. Ключовими напрямками визначено захист неба, розвиток авіаційної компоненти F-16 та систем HIMARS, а також впровадження інноваційних технологій, що мають забезпечити перевагу на полі бою. Про це стало відомо за результатами зустрічі Міністра оборони України Михайла Федорова з топпредставниками НАТО – Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, яка відбулася 31 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони. Ключовий пріоритет зараз – захист неба, і для цього Україна трансформує систему «малої» ППО. Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці – посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою», – зазначають в Міноборони.

Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, додав очільник Міноборони.

Окремий трек – координація формату «Рамштайн» разом із Німеччиною та Великою Британією – щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.

Як відомо, Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія, що поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО. 

Читайте також:

Теги: Міноборони НАТО Україна системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конгрес партії «Конфедерація польської корони» у Лохуві
Власник готелю в Польщі покарав антиукраїнську партію
Сьогодні, 07:19
Зарядні пристрої, телевізори, комп’ютери та іншу техніку не варто залишати під’єднаними до мережі, особливо якщо нікого немає вдома
Як убезпечитись при відключеннях світла? Ексміністр Плачков дав пораду українцям
Вчора, 15:15
Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
Андрій Когут разом із колегами готує збірник документів на підставі тих справ про голод 1946-1947 років, які є у розпорядженні архіву СБУ
Голод, про який ми знаємо найменше. Керівник архіву СБУ – про трагедію 1946-47 років Історія
17 сiчня, 20:00
У Москві прагнуть перевірити, чи стане НАТО на захист одного зі своїх членів
Кремль готує небезпечний сценарій проти однієї з країн НАТО
17 сiчня, 16:19
Guardian назвав спільний чинник криз в Україні, Гренландії і Венесуелі
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
15 сiчня, 11:33
Путін і Росія: чому вони не можуть існувати разом
Чи здатна Росія відділитися від Путіна?
13 сiчня, 20:02
За словами українського президента, виключно від рішучості партнерів України залежить, який план стане основним на цей рік
Завершення війни: Зеленський озвучив два можливих сценарії на 2026 рік
10 сiчня, 19:25
Росія втратила у війні з Україною понад 1,2 млн військових
У Міноборони озвучили втрати росіян у 2025 році
1 сiчня, 17:38

Події в Україні

Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі
Росіяни вдарили по пологовому будинку у Запоріжжі
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
За січень Росія випустила проти нас більше 6 тис. ударних дронів – Зеленський
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
ISW: Сили оборони мають успіх на Харківщині та Донеччині
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2026 року
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)
Ворожий дрон убив двох людей у Дніпрі (фото)

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua