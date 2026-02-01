Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу

Україна та НАТО узгодили цьогорічні пріоритети співпраці

Україна та Північноатлантичний альянс узгодили дорожню карту оборонної співпраці на поточний рік. Ключовими напрямками визначено захист неба, розвиток авіаційної компоненти F-16 та систем HIMARS, а також впровадження інноваційних технологій, що мають забезпечити перевагу на полі бою. Про це стало відомо за результатами зустрічі Міністра оборони України Михайла Федорова з топпредставниками НАТО – Патріком Тернером та генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом, яка відбулася 31 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Михайло Федоров подякував НАТО за послідовну підтримку та ефективну координацію критично важливої оборонної допомоги, зокрема в межах ініціативи PURL, через яку Україна отримує необхідні боєприпаси для протиповітряної оборони. Ключовий пріоритет зараз – захист неба, і для цього Україна трансформує систему «малої» ППО. Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці – посилення ППО, розвиток Patriot, F-16 і HIMARS, а також спільну роботу над технологічною перевагою», – зазначають в Міноборони.

Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють, додав очільник Міноборони.

Окремий трек – координація формату «Рамштайн» разом із Німеччиною та Великою Британією – щоб прискорити ухвалення рішень і постачання необхідної допомоги для України.

Як відомо, Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія, що поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО.