Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році

290,3 тисячі громадян виїхали та не повернулись в Україну у 2025 році

Загалом 3,1 млн громадян офіційно виїхало з підконтрольної території України та не повернулось за чотири роки повномасштабної війни

У 2025 році в Україні зафіксували 37 088 261 офіційний перетин державного кордону. З них 18,4 млн разів люди в’їжджали в країну, ще 18,7 млн – виїжджали за її межі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Переважну більшість перетинів – 86% – здійснили громадяни України. Загалом українці подорожували активніше: торік кордон у середньому перетинали близько 2,7 млн разів на місяць. Для порівняння, у попередні роки цей показник становив приблизно 2,5 млн.

Водночас, попри зростання мобільності, кількість так званих «неповернень» поступово зменшується. Упродовж року з України виїхали 16,1 млн громадян, а повернулися 15,8 млн. Різниця становить 290 тис. осіб, які не повернулися, що у півтора раза менше, ніж у 2024 році, коли цей показник сягав майже 443 тис.

Загалом 3,1 млн громадян офіційно виїхало з підконтрольної території України та не повернулось за чотири роки повномасштабної війни. 72% з них зробили це в перший рік повномасштабного вторгнення.

