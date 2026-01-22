Головна Країна Суспільство
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
290,3 тисячі громадян виїхали та не повернулись в Україну у 2025 році
Загалом 3,1 млн громадян офіційно виїхало з підконтрольної території України та не повернулось за чотири роки повномасштабної війни

У 2025 році в Україні зафіксували 37 088 261 офіційний перетин державного кордону. З них 18,4 млн разів люди в’їжджали в країну, ще 18,7 млн – виїжджали за її межі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Переважну більшість перетинів – 86% – здійснили громадяни України. Загалом українці подорожували активніше: торік кордон у середньому перетинали близько 2,7 млн разів на місяць. Для порівняння, у попередні роки цей показник становив приблизно 2,5 млн.

Водночас, попри зростання мобільності, кількість так званих «неповернень» поступово зменшується. Упродовж року з України виїхали 16,1 млн громадян, а повернулися 15,8 млн. Різниця становить 290 тис. осіб, які не повернулися, що у півтора раза менше, ніж у 2024 році, коли цей показник сягав майже 443 тис.

Загалом 3,1 млн громадян офіційно виїхало з підконтрольної території України та не повернулось за чотири роки повномасштабної війни. 72% з них зробили це в перший рік повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, Італія оновила деякі правила для українців, що перебувають на її території. Оновлення торкнулися дозволів на проживання permesso di soggiorno та ще деяких аспектів, про які варто знати українцям.

Також у Німеччині партія ХСС пропонує жорсткіші правила для біженців з України та Сирії.

Теги: Держприкордонслужба українці кордон

