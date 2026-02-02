Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Хто буде наступним президентом України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибір людей визначить ключовий запит українців після війни
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Щоб мати перспективу на наступні вибори, необхідно перейти в іншу роль

Спостерігаю за діяльністю Трампа і він мені все більше нагадує радянського керівника середини 1950-1960-х років минулого століття Микиту Хрущова.

Що ж між ними спільного, попри 60-річну відстань та керування різними політичними системами в різний час: час друкованих газет та телеграфу і час інтернету, соціальних мереж та «ТікТоку» на диво схожі.

У міжнародній політиці Хрущов серйозно розхитав комуністичний табір. У результаті виникла конфліктна ситуація з Китаєм, відпала Албанія, сталося угорське повстання. Трамп із союзниками діє схожим чином. Він розхитує євроатлантичний союз і міняє правила гри всередині країни.

Хрущов зламав зсередини СРСР сталінську модель страху та терору, яку Сталін будував протягом тридцяти років. І той, і той захоплювалися красивими, ефектними жестами, які не доводили до кінця, кидали і починали нове.

Так, Трамп то будує стіну для боротьби з міграцією, то говорить про приєднання Канади, то Гренландії, то воює з Іраном.

Так само і Хрущов обіцяв побудувати «комунізм для нинішнього покоління радянських людей», потім садив кукурудзу аж за полярним колом, з’єднував і роз’єднував районні та обласні структури. Піднімав цілину і розвертав річки.

І той, і той були авторитарними лідерами, які не любили визнавати власні помилки, а робили винними кадри, які не змогли реалізувати їхні химерні ідеї.

Загалом історичних лідерських форматів можна нарахувати значно більше, деталізувати їх ще на добрий десяток підтипів, але основні історичні ролі виглядають так:

  • Руйнівник. Ламає старі правила і конструкції, часто справді застарілі, але не завжди має уявлення, що має постати замість них.
  • Стабілізатор. Зупиняє розпад системи, повертає керованість і передбачуваність, часто ціною відкладених змін.
  • Реформатор. Поступово змінює правила гри, діючи повільно, непопулярно і з розрахунком на довгу дистанцію.
  • Тиран. Концентрує владу, керує страхом і підміняє правила власною волею.

Якщо умовний лідер Рятівник з’являється в момент екзистенційної загрози і має високу суспільну легітимність, але ця роль за природою тимчасова.

Адміністратор не змінює систему, але забезпечує її функціонування через процедури, регламенти й контроль виконання.Об’єднувач знижує напругу в розколотому суспільстві, працюючи через компроміси, а не через конфлікти.

Популіст завжди орієнтується на миттєву підтримку і прості відповіді, часто виснажуючи систему заради рейтингу. Архітектор вже будує інституції й правила так, щоб система працювала незалежно від конкретних персон і зберігала стійкість після його відходу.

Чому ж я згадав Хрущова і Трампа?

Тому що, в принципі, в історії роль особистості, роль діячів визначена і нічого нового немає.І ми можемо прогнозувати і аналізувати політиків з точки зору їх перспективи, виходячи з історичної потреби країни на даному етапі.

Тут варто звернутися до світового досвіду ХХ–ХХІ століть. Франсіско Франко. Приклад тирана, який вибудував режим на силі, контролі та страху, але наприкінці свого правління еволюціонував у бік стабілізатора і навіть часткового реформатора, підготувавши контрольований перехід системи після власного відходу.

Шарль де Голль. Лідер, який спочатку виступає як рятівник, але далі стає архітектором і стабілізатором, щойно основним завданням стає побудова правил і рамок для країни.

Михайло Горбачов став класичним кейсом реформатора, який починає з наміру змінити систему, але в підсумку за наслідками його дій роль перетікає в руйнівника, навіть якщо це не було його прямою метою.

Вінстон Черчилль. Рятівник, який був необхідний у момент смертельної загрози, а після її усунення перейшов до ролі архітектора через участь у формуванні післявоєнної системи безпеки і нового світового порядку, але вже не як керівник держави.

Хто ж буде наступним президентом України?

Якщо виходити з цієї логіки зміни ролей, то вибір людей визначить ключовий запит українців після війни. Яка роль буде затребувана? З моєї точки зору, чинний президент зараз перебуває в ролі в образі Рятівника. Але ця роль завжди тимчасова, вона швидко вичерпується.

Щоб мати перспективу на наступні вибори, необхідно перейти в іншу роль: реформатора, стабілізатора, можливо, частково адміністратора. Чи можлива альтернатива? Теоретично – так. Практично ж після війни держава потребуватиме або жорстких реформ, або стабілізації.

Саме ці дві ролі й будуть ключовими. Виходячи з цього, вже можна прогнозувати, хто з українських політиків здатен реформувати чи стабілізувати державу.

Хто з нинішніх активних українських політиків витягне такі історичні ролі – окрема розмова…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: президент Україна держава вибори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна точно не Росія й нам не потрібні вибори чи референдум за будь-яку ціну, заявив Стефанчук
Стефанчук назвав питання, яке може бути винесене на всеукраїнський референдум
3 сiчня, 19:58
Президентка закликала представників усіх політичних партій, ЗМІ та широку громадськість до шанобливого, толерантного та відповідального спілкування
Президентка Словенії оголосила парламентські вибори
6 сiчня, 15:17
США не бачили такого лідера з часів Лінкольна, заявив Келлог про Зеленського
Келлог зробив гучну заяву про Зеленського
10 сiчня, 20:58
Мер столиці зазначив, що влада міста продовжує  працювати і «робити, все що може»
Енергоколапс у Києві. Кличко поклав вину на Свириденко
15 сiчня, 14:51
Президент Сполучених Штатів запропонував увійти до його Ради миру низці світових лідерів
Лідер однієї з європейських країн заявив про згоду увійти до Ради миру Трампа
18 сiчня, 16:51
Зеленський та Федоров радилися, як посилити ППО
Зеленський анонсував кадрові рішення для зміцнення захисту неба
17 сiчня, 16:45
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32
Президент заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка
Зеленський розповів тривожні новини від розвідки
17 сiчня, 17:48
Російський посланець Кирило Дмитрієв (ліворуч) розмовляє з посланцем президента США Стівом Віткоффом
Кремль похвалив Трампа після переговорів посланця Путіна в США
Вчора, 16:59

Михайло Непран

Хто буде наступним президентом України?
Хто буде наступним президентом України?
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Останні доларові новації Трампа. Чи треба бігти в обмінні пункти?
Чому Італія й Іспанія не включаються в європейські агроінтриги проти України?
Чому Італія й Іспанія не включаються в європейські агроінтриги проти України?
Чи стане ефектний жест Трампа ефективним для України?
Чи стане ефектний жест Трампа ефективним для України?
Навіщо Зеленський поїхав у Давос
Навіщо Зеленський поїхав у Давос

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua