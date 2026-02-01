Головна Країна Події в Україні
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
На думку Кіма, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення
фото з відкритих джерел

«У Росії є час, а в нас – немає», – сказав голова Миколаївської ОВА

У майбутній мирній угоді території важливі, але потрібно ставити людей вище за землю. Як інформує «Главком», таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтерв’ю Іndependent.

Кім застеріг союзників, включаючи Велику Британію, які готуються взяти участь у так званій Коаліції охочих гарантувати мир, щоб вони засвоїли уроки британського прем’єра (1937-1940) Невілла Чемберлена та політики умиротворення 1930-х років.

На запитання про його пріоритети в мирному плані Дональда Трампа, Віталій Кім відповів: «Земля важлива, але все ж таки люди важливіші, і ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра».

«Особисто для мене перемога – це наші кордони з 1991 року, де люди щасливі і їх не вбивають, але всі дуже втомилися», – зізнався очільник ОВА Миколаївщини. «Тож для українського народу, я думаю, перемога — це просто зупинення війни та певні гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти мали таке ж життя, як і ми до вторгнення».

На його думку, для більшості українців перемога полягає в тому, щоб жити так, як до вторгнення.

Хоча багато хто вважає, що російській економіці є ще два роки, перш ніж вона зазнає краху через санкції, запроваджені через війну, Кім сумнівається, чи зможе Україна витримати так довго.

«Російська економіка також страждає, і, на мою думку, у них є кілька років, щоб почати публічно зменшуватися. Я думаю, що Росія це знає, але все ж у них є час, а в України його немає. Ми виснажені, і по-перше, справа не в зброї, справа не в ракетах, а в людях. У нас лише 40 мільйонів людей, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати від чотирьох до десяти років», – відверто визнає Віталій Кім.

Голова Миколаївської ОВА вважає, що президент США Трамп зробив прорив, бо «він непередбачуваний», що ускладнило ситуацію для росіян.

«Якби це була традиційна політика, крок за кроком, нічого б не можна було змінити з Росією, бо вони можуть це передбачити, тому єдиний спосіб щось змінити – це непередбачувана міжнародна політика, яку зараз проводить Дональд Трамп. Я щиро вірю, що лише за допомогою таких речей, економічної сили, фізичної сили, і лише таким чином ми можемо зупинити Росію», – підсумував Кім.

Раніше Віталій Кім розповів, коли він очікує на завершення війни. «У 2026 я очікую зупинку війни, виборів, реалізацію плана Маршалла по Україні. У нас буде один шанс, коли в Україну приїдуть інвестори, і його не можна проґавити», – пояснив Кім.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА озвучив свій особистий часовий діапазон, у якому, на його думку, може настати завершення збройної агресії. 

 

