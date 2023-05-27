Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші

Віримо в ЗСУ! Адже саме вони головний гарант майбутнього України

Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій

У мене для вас дві погані новини та дві гарні:

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1. Україна переможе у Війні з Росією. Це хороша

Від нашої перемоги залежить, насправді, майбутнє всього світу, без перебільшення.

Західний світ готується до війни з Китаєм.

Сі Цзіньпін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю.

А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.

Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь які ресурси.

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2. Україна – полігон. Це погана

Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:

Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.

Руйнування осі «Німеччина – Росія – Китай», яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу.

Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Західної цивілізації та Східної.

3. Великій війні бути. Це теж погана

Процитую Ейнштейна: «Не знаю чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями».

Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.

Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.

4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення

Українці – нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.

Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.

І нагадаю стару східну приказку:

Сильні люди створюють добрі часи

Хороші часи створюють слабких людей

Слабкі люди створюють погані часи

Погані часи створюють сильних людей.

Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.

У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.

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Так що. Як казала моя мама: «сподівайся на краще, але готуйся до гіршого»!