Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій
У мене для вас дві погані новини та дві гарні:
1. Україна переможе у Війні з Росією. Це хороша
Від нашої перемоги залежить, насправді, майбутнє всього світу, без перебільшення.
- Західний світ готується до війни з Китаєм.
- Сі Цзіньпін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю.
- А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.
Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь які ресурси.
2. Україна – полігон. Це погана
Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:
- Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.
- Руйнування осі «Німеччина – Росія – Китай», яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу.
- Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Західної цивілізації та Східної.
3. Великій війні бути. Це теж погана
- Процитую Ейнштейна: «Не знаю чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями».
- Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.
- Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.
4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення
- Українці – нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.
- Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.
І нагадаю стару східну приказку:
- Сильні люди створюють добрі часи
- Хороші часи створюють слабких людей
- Слабкі люди створюють погані часи
- Погані часи створюють сильних людей.
Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.
У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.
Так що. Як казала моя мама: «сподівайся на краще, але готуйся до гіршого»!
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