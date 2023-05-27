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Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші

glavcom.ua
Віримо в ЗСУ! Адже саме вони головний гарант майбутнього України
фото: ЗСУ

Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій

У мене для вас дві погані новини та дві гарні:

1. Україна переможе у Війні з Росією. Це хороша

Від нашої перемоги залежить, насправді, майбутнє всього світу, без перебільшення.

  • Західний світ готується до війни з Китаєм.
  • Сі Цзіньпін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю.
  • А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.

Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь які ресурси.

2. Україна – полігон. Це погана

Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:

  • Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.
  • Руйнування осі «Німеччина – Росія – Китай», яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу.
  • Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Західної цивілізації та Східної.

3. Великій війні бути. Це теж погана

  • Процитую Ейнштейна: «Не знаю чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями».
  • Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.
  • Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.

4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення

  • Українці – нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.
  • Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.

І нагадаю стару східну приказку:

  • Сильні люди створюють добрі часи
  • Хороші часи створюють слабких людей
  • Слабкі люди створюють погані часи
  • Погані часи створюють сильних людей.

Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.

У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.

Так що. Як казала моя мама: «сподівайся на краще, але готуйся до гіршого»!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Китай Україна

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