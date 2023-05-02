Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
фото ілюстративне

Парламент звернувся до міжнародних організацій із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму

Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та закликала Організацію об’єднаних націй, Євросою та уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму. Відповідну заяву сьогодні підтримали 281 народний депутат. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Заява  Верховної Ради України
Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких

Від імені українського народу Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади України:

  • керуючись Конституцією України та Законами України; Статутом ООН; Статутом Ради Європи; Заключним актом Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі; Загальною декларацією прав людини; Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод; Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього; Міжнародним пактом про громадянські та політичні права; Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права; Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих людську гідність, видів поводження і покарання та іншими міжнародно- правовими документами;
  • розуміючи рашизм як новий різновид тоталітарної ідеології та практики, який лежить в основі режиму, що сформувався у Російській Федерації під керівництвом президента В.Путіна та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму;
  • наголошуючи, що характерними ознаками та наслідками рашизму є:

- системні порушення прав та основоположних свобод людини;

- культ сили та мілітаризм;

- культ особи очільника та сакралізація інститутів держави;

- самозвеличування Росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення та/або заперечення існування інших народів;

- використання з метою реалізації експансіоністської державної політики практики поширення серед інших народів російської мови та культури, російської православної церкви, медіа, політичних та громадських інституцій, пропагування ідей «русского мира»;

- систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів, недотримання принципу незастосування та погрози застосування сили;

- створення, фінансування та збройна підтримка незаконних збройних формувань та сепаратистських рухів на територіях інших суверенних держав, створення та підтримка терористичних організацій;

- використання заборонених методів ведення війни та системне вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності;

- систематична організація та провадження масових вбивств, страт, катувань, депортацій, створення штучних умов для виникнення голоду та інших видів масового фізичного терору, геноциду, переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних та інших мотивів; - регулярне застосування до інших країн практики економічного та енергетичного шантажу;

- регулярне висування погроз у застосуванні проти інших країн ядерної зброї та створення техногенних катастроф;
стверджуючи, що розв’язана проти України війна є прямим наслідком політики режиму рашизму;

  • визнаючи, що ідеологічні засади та політика рашизму становлять загрозу міжнародному порядку та безпеці всього людства, сучасного світу та демократії; враховуючи, що Верховною Радою України прийнято:

- постанову «Про заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні»;

- закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

- постанову «Про Заяву Верховної Ради України щодо енергетичного тероризму Російської Федерації»;

Верховна Рада України цією заявою:

  1. Засуджує рашизм як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики Російської Федерації.
  2. Звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.
  3. Засуджує рашистський режим президента Російської Федерації В. Путіна як злочинний і закликає міжнародне співтовариство приєднатися до визнання чинного політичного режиму Російської Федерації злочинним;
  4. Закликає міжнародне співтовариство застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво Російської Федерації до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду.
  5. Звертається до країн світу із закликом об’єднати зусилля для подолання загроз, які становлять для миру та безпеки чинний політичний режим Російської Федерації, ідеологія та практики рашизму.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.

Теги: росія парламент Верховина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
Сьогодні, 11:59
Росіяни накрили вогнем дві громади на Херсонщині, є загиблі
Росіяни накрили вогнем дві громади на Херсонщині, є загиблі
Сьогодні, 14:50
Росія готує провокації на північному кордоні з Україною – Центр нацспротиву
Росія готує провокації на північному кордоні з Україною – Центр нацспротиву
Сьогодні, 15:05

Політика

Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Створення Національного військового кладовища. Парламент ухвалив закон
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію
Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного
Рада візьметься за збільшення оплати на передовій. Це було прохання Залужного
Законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради
Законопроєкт про одностатеві партнерства підтримали два комітети Ради
Британці показали карту бойових дій в Україні
Британці показали карту бойових дій в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
4688
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
3214
Оборона Бахмута: командир «Холодного Яру» зробив заяву
3201
Яке майбутнє чекає на американський долар? МВФ дав свій прогноз
3080
Росіяни втікають із Білорусі: яка ситуація біля кордону
2827
Коли школярі підуть на літні канікули: Кабмін ухвалив рішення

Новини

СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
Сьогодні, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
Сьогодні, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту