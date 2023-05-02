Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії: заява

Парламент звернувся до міжнародних організацій із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму

Верховна Рада офіційно визнала рашизм державною ідеологією Росії та закликала Організацію об’єднаних націй, Євросою та уряди демократичних країн підтримати засудження политики рашизму. Відповідну заяву сьогодні підтримали 281 народний депутат. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Заява Верховної Ради України

Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких

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Від імені українського народу Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади України:

керуючись Конституцією України та Законами України; Статутом ООН; Статутом Ради Європи; Заключним актом Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі; Загальною декларацією прав людини; Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод; Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього; Міжнародним пактом про громадянські та політичні права; Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права; Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих людську гідність, видів поводження і покарання та іншими міжнародно- правовими документами;

розуміючи рашизм як новий різновид тоталітарної ідеології та практики, який лежить в основі режиму, що сформувався у Російській Федерації під керівництвом президента В.Путіна та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму;

наголошуючи, що характерними ознаками та наслідками рашизму є:

- системні порушення прав та основоположних свобод людини;

- культ сили та мілітаризм;

- культ особи очільника та сакралізація інститутів держави;

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- самозвеличування Росії та росіян за рахунок насильницького пригнічення та/або заперечення існування інших народів;

- використання з метою реалізації експансіоністської державної політики практики поширення серед інших народів російської мови та культури, російської православної церкви, медіа, політичних та громадських інституцій, пропагування ідей «русского мира»;

- систематичне порушення норм і принципів міжнародного права, суверенних прав інших держав, їхньої територіальної цілісності та міжнародно визнаних кордонів, недотримання принципу незастосування та погрози застосування сили;

- створення, фінансування та збройна підтримка незаконних збройних формувань та сепаратистських рухів на територіях інших суверенних держав, створення та підтримка терористичних організацій;

- використання заборонених методів ведення війни та системне вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності;

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- систематична організація та провадження масових вбивств, страт, катувань, депортацій, створення штучних умов для виникнення голоду та інших видів масового фізичного терору, геноциду, переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних та інших мотивів; - регулярне застосування до інших країн практики економічного та енергетичного шантажу;

- регулярне висування погроз у застосуванні проти інших країн ядерної зброї та створення техногенних катастроф;

стверджуючи, що розв’язана проти України війна є прямим наслідком політики режиму рашизму;

визнаючи, що ідеологічні засади та політика рашизму становлять загрозу міжнародному порядку та безпеці всього людства, сучасного світу та демократії; враховуючи, що Верховною Радою України прийнято:

- постанову «Про заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні»;

- закон України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

- постанову «Про Заяву Верховної Ради України щодо енергетичного тероризму Російської Федерації»;

Верховна Рада України цією заявою:

Засуджує рашизм як ідеологію і практики, що лежать в основі державної політики Російської Федерації. Звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму. Засуджує рашистський режим президента Російської Федерації В. Путіна як злочинний і закликає міжнародне співтовариство приєднатися до визнання чинного політичного режиму Російської Федерації злочинним; Закликає міжнародне співтовариство застосувати реальні заходи, які дадуть можливість притягнути військово-політичне керівництво Російської Федерації до відповідальності за вчинення стосовно України та її народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду. Звертається до країн світу із закликом об’єднати зусилля для подолання загроз, які становлять для миру та безпеки чинний політичний режим Російської Федерації, ідеологія та практики рашизму.

Нагадаємо, триває 433-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед мирного населення, у тому числі діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та іншу цивільну інфраструктуру.