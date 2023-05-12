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Бельгія передала Україні 92 млн євро, отриманих від заморожених активів РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бельгія передала Україні 92 млн євро, отриманих від заморожених активів РФ
Володимир Зеленський та король Бельгії Філіп, 9 лютого 2023 року
фото: пресслужба Бельгійського королівського палацу

46 млн євро призначені для нової військової допомоги, зокрема, бронетехніки, озброєння та боєприпасів

Сьогодні, 12 травня, уряд Бельгії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 92 млн євро. Про це йдеться на сайті бельгійського уряду.

Бельгія зазначає, що в умовах, коли Україна готує свій контрнаступ проти РФ, потрібно також підтримувати українське населення.

Вказані кошти були отримані з податкових надходжень від російських фінансових активів, заморожених у Бельгії. Половина суми, 46 млн євро, призначена для нової військової допомоги, зокрема, бронетехніки, озброєння та боєприпасів. Очікується, що постачання здійснять максимально швидко.

Ще 46 млн євро підуть на підтримку населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності. З них 24 млн євро направлять на збільшення гуманітарної допомоги, яка за погодженням з ООН розподілятиметься великими містами та в зонах бойових дій на освіту, охорону здоров'я та безпеку харчових продуктів. 

На відновлення України виділено 8 млн євро через фонди ЄІБ та Світового банку. Крім того, заплановані інвестиції для модернізації та зміцнення бельгійської дипломатичної мережі в Україні та регіоні, забезпечення безпеки української стратегічної інфраструктури, серед яких АЕС, та допомоги фонду підтримки жертв війни Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 9 лютого Зеленський зустрівся з королем Бельгії Філіпом.

Теги: Бельгія війна росіяни Україна

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