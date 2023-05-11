Росія готує для Грузії «білоруський» варіант
Нинішня грузинська влада фактично зривається в антизахідне піке
Росія в односторонньому порядку скасовує візовий режим з Грузією і планує відновити авіасполучення.
Виглядає на те, що Росія неприкоховано прагне «білорусизувати» Грузію. Очевидно, що процеси агресивного/активного поглинання вже почалися. Пригадуєте, коли Янукович віддав росіянам в користування силові структури взамін на кремлівський «дах»?
Напруга в Грузії буде зростати. Бо правляча команда фактично зривається в антизахідне піке. Тим часом антиросійські і прозахідні настрої в суспільстві зростають. Це підтверджує низка соціологічних досліджень.
Дуже нагадує нашу ситуацію у 2013 році.
Пряме авіасполучення між Грузією та Росією неодноразово призупинялося. Уперше – у жовтні 2006 року. Тоді російська влада назвала це відповіддю на «антиросійський курс» Грузії.
Домовленість про відновлення авіасполучення досягли у лютому 2008 року, а вже через кілька місяців, у серпні, розпочалася російсько-грузинська війна. У результаті Грузія втратила контроль над частинами Абхазії та колишньої Південно-Осетинської автономної республіки.
У квітні 2015 року Росія та Грузія повністю відновили регулярне авіасполучення. Російські авіакомпанії отримали можливість здійснювати рейси до Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.
Однак у червні 2019 року Путін своїм указом нібито через антиросійські протести у Грузії знову скасував пряме авіасполучення.
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