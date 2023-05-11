Росія готує для Грузії «білоруський» варіант

Звичайні грузини хочуть бачити свою країну у Євросоюзі

Нинішня грузинська влада фактично зривається в антизахідне піке

Росія в односторонньому порядку скасовує візовий режим з Грузією і планує відновити авіасполучення.

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Виглядає на те, що Росія неприкоховано прагне «білорусизувати» Грузію. Очевидно, що процеси агресивного/активного поглинання вже почалися. Пригадуєте, коли Янукович віддав росіянам в користування силові структури взамін на кремлівський «дах»?

Напруга в Грузії буде зростати. Бо правляча команда фактично зривається в антизахідне піке. Тим часом антиросійські і прозахідні настрої в суспільстві зростають. Це підтверджує низка соціологічних досліджень.

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Дуже нагадує нашу ситуацію у 2013 році.