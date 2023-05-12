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«Енергоатом» вже готується до деокупації Запорізької АЕС: деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Енергоатом» вже готується до деокупації Запорізької АЕС: деталі
Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року
фото з відкритих джерел

Є персонал, готовий виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом

Президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що вже триває підготовка персоналу, який працюватиме на Запорізькій АЕС після де окупації. Про це він повідомив під час телемарафону.

Котін розповів, що контракт з окупантами в тимчасово захопленому Енергодарі підписати 2,7 тис. співробітників Запорізької АЕС, загалом там залишається 6-6,5 тис. робітників. 

До війни ЗАЕС забезпечувала робочими місцями близько 11 тис. українців. 

«Ми готуємось зараз... У нас є персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на інших відокремлених підрозділах, зокрема на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом», – сказав президент «Енергоатому».

Котін додав, що триває підготовка вахт й на інших атомних станціях у разі виникнення дефіциту персоналу на ЗАЕС.

Як повідомлялося, на початку травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною

До Палати представників Конгресу США внесено ініціативу, яка передбачає введення санкцій щодо «Росатому», а також будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка наражає на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію.

Теги: Запорізька АЕС Енергоатом окупанти війна

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