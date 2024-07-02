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Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Мобілізація: дозволено збільшити кількість заброньованих депутатів
фото: depositphotos.com

Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади

2 липня на засіданні Кабінет Міністрів дозволив Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов’язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями на період мобілізації та на воєнний час, в частині надання Міністру оборони повноважень приймати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації про збільшення обсягів бронювання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього літа у застосунку «Резерв+» можуть запустити сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю виданню NV.

Як повідомлялося,  до ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов’язаний не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби та не підлягає призову. 

До слова, завдяки економічному бронюванню Україна зможе профінансувати додаткову мобілізацію близько пів мільйона людей.

Також в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної медичної допомоги закликала Президента України Володимира Зеленського забронювати співробітників «екстренки» від мобілізації. Петиція уже зібрала понад дев'ять тисяч підписів.  

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації Україна українці депутат Кабмін

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