Карта бойових дій в Україні станом на 7 липня 2024 року

Ворог був активний на Лиманському і Курахівському напрямках

Протягом доби противник завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет та 48 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 60 КАБів), використав для ураження 317 дронів-камікадзе. Здійснив 2772 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 123 бойових зіткнення. Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Лиманському і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував неподалік Липців, Глибокого та Вовчанська. Всі штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками.

Втрати противника на цьому напрямку на даний час становлять 62 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 25 БпЛА, також пошкоджено чотири автомобіля та дві артилерійські системи, одна з яких 2С19 «Мста-С».

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Синьківки та Стельмахівки. Чотири атаки противника вже успішно відбито Силами оборони. Два боєзіткнення триває в районі Синьківки, ситуація контрольована.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Сьогодні ворог досить активний – атакував 19 раз в районах Невського, Макіївки, Греківки, Тернів та Торського. Ще точаться шість боєзіткнень, всі інші наші воїни зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку

Ворог чотири рази намагався прорвати нашу оборону в районах Спірного та Виїмки. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку противник атакував дев’ять разів поблизу населених пунктів Калинівка, Кліщіївка, Часів Яр, Андріївка та Іванівське, всі атаки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався проводити штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Північного та Нью-Йорка. Поблизу Нью-Йорка триває бій. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку

Окупанти проявили найбільшу активність. Усього, від початку доби, загарбники 41 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах Юр’ївки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Лозуватського, Прогреса, Новоселівки Першої, Євгенівки, Яснобродівки та Карлівки. Наразі, 29 атак ворога відбито, 12 боєзіткнень тривають. Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

За попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на Покровському напрямку 181 окупанта. Знищено три ворожих автомобіля та два пошкоджено. Також знищено одну артилерійську систему.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 17 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Ще тривають бої у трьох локаціях.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбито два ворожих штурми біля Водяного. Противник успіху на мав.

На Оріхівському напрямку

Окупанти чотири рази безуспішно штурмували наші позиції в районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине та Новоандріївка. Триває одна атака поблизу Малої Токмачки.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ситуація суттєвих змін не зазнала, втрат позицій та територій не допущено. Українські воїни успішно відбили одну атаку російських терористів на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.