Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло

Російські загарбники заманюють українців повернутися на окуповані території України, щоб підтвердити права власності на нерухомість

Російські окупанти вдаються до нових методів, щоб відібрати майно українців на тимчасово окупованих територіях.





Російські загарбники використовують нову тактику для позбавлення українців їхнього майна на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції, окупаційна влада поширює інформацію про необхідність повернення власників нерухомості на ТОТ для підтвердження своїх прав на житло. У разі невиконання цієї вимоги, окупанти погрожують відібрати майно.

«На тимчасово окупованих територіях окупаційна влада РФ намагається заманити громадян України повернутися на ТОТ. Зокрема, окупанти поширюють інформацію, що власники нерухомості мають повернутися на ТОТ, щоб підтвердити права на нерухомість. Інакше окупанти погрожують позбавити людей права власності на їхнє житло», – йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції закликає українців не піддаватися на ці погрози та утримуватися від поїздок на окуповані території. Будь-які контакти з російською окупаційною владою є небезпечними, а дії, документи та вимоги окупантів незаконні та не мають жодних правових наслідків.

Міністерство наголошує, що нерухомість українських громадян на ТОТ захищена законами України та міжнародним правом. Особи, причетні до незаконного позбавлення українців їхнього майна, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та зобов'язані відшкодувати всі збитки.

Українців просять повідомляти правоохоронним органам або на гарячу лінію 1548 про будь-які факти незаконного позбавлення житла та про осіб, причетних до таких дій.



аніше стало відомо, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

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