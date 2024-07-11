Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло
Російські загарбники заманюють українців повернутися на окуповані території України, щоб підтвердити права власності на нерухомість
фото з відкритих джерел

Російські окупанти вдаються до нових методів, щоб відібрати майно українців на тимчасово окупованих територіях.
 
 

 Російські загарбники використовують нову тактику для позбавлення українців їхнього майна на тимчасово окупованих територіях. За інформацією Міністерства з питань реінтеграції, окупаційна влада поширює інформацію про необхідність повернення власників нерухомості на ТОТ для підтвердження своїх прав на житло. У разі невиконання цієї вимоги, окупанти погрожують відібрати майно.

«На тимчасово окупованих територіях окупаційна влада РФ намагається заманити громадян України повернутися на ТОТ. Зокрема, окупанти поширюють інформацію, що власники нерухомості мають повернутися на ТОТ, щоб підтвердити права на нерухомість. Інакше окупанти погрожують позбавити людей права власності на їхнє житло», – йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції закликає українців не піддаватися на ці погрози та утримуватися від поїздок на окуповані території. Будь-які контакти з російською окупаційною владою є небезпечними, а дії, документи та вимоги окупантів незаконні та не мають жодних правових наслідків.

Міністерство наголошує, що нерухомість українських громадян на ТОТ захищена законами України та міжнародним правом. Особи, причетні до незаконного позбавлення українців їхнього майна, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності та зобов'язані відшкодувати всі збитки.

Українців просять повідомляти правоохоронним органам або на гарячу лінію 1548 про будь-які факти незаконного позбавлення житла та про осіб, причетних до таких дій.
 
аніше стало відомо, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним.

Теги: окупанти влада майно президент окуповані території Україна Володимир Зеленський житло документи нерухомість погрози

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

18 травня президент РФ оголосив другий ультиматум Україні, пропонуючи нам – лише для початку переговорів – відмовитися від Криму й чотирьох областей
Останні ультиматуми Путіна. Для тих, хто не зовсім розуміє російську мову
21 червня, 11:29
16 червня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі кордону Донецької та Запорізької областей
Окупанти найближчим часом можуть активізуватися на ще одному напрямку – ISW
17 червня, 07:43
Ігор Жовква висловився про безпекову угоду із США
Україна та США розпочали роботу щодо реалізації безпекової угоди
15 червня, 21:11
Макрон змінив думку щодо відправки військових до України
Французьких військових в Україні не буде? Макрон зробив нову заяву
25 червня, 09:45
Результатів вдалось досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України
Стало відомо, скільки «Шахедів» знищили ППО від початку 2024 року
26 червня, 06:22
Зеленський пообіцяв, що план завершення війни буде готовим до кінця 2024 року
Зеленський розповів, коли буде готовий план закінчення війни
28 червня, 16:10
Окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі
Окупанти пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у Запорізькому районі
29 червня, 16:30
Попит на роботу в Києві зріс через відновлення економіки та воєнну нестачу кадрів
Кого шукають роботодавці у Києві: десять найбільш затребуваних професій
2 липня, 14:22
Джон Гербст: «Якщо Трамп прийде у Білий дім, ми не знаємо, якою буде його політика»
Американський дипломат розкритикував Вашингтон і похвалив українців
2 липня, 22:01

Суспільство

Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»
Росія атакувала Україну ракетами та дронами: збито шість «Шахедів»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
У Латвії відкрилася пересувна виставка «Мініатюрна Україна»
Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло
Окупанти заманюють українців повернутися на ТОТ, щоб відібрати їхнє житло
Російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу – ISW
Російські війська відчувають тиск українських контратак, але успіх ЗСУ залежить від допомоги Заходу – ISW
Спека, незначні дощі: прогноз погоди на 11 липня
Спека, незначні дощі: прогноз погоди на 11 липня
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
32K
Негода в Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
17K
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
16K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 липня: ситуація на фронті
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже пів години
9793
Чи можна вільно пересуватися країною без дозволу ТЦК: рішення суду

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Вчора, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
9 липня, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
9 липня, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua