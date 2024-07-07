Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини

Крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій відбувається під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом

Понад 80 тисяч тонн українського зерна ворог вивіз із тимчасово окупованої Донеччини. Це вже нова партія цьогорічного врожаю зернових. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Від початку року окупанти організували понад 15 таких «рейсів» із українським збіжжям з ТОТ України на Росію із порту Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

ЦНС зауважує, що крадіжки українського хліба з тимчасово окупованих територій України відбувається під керівництвом російських військових чиновників та місцевих колаборантів, які пішли на співпрацю із ворогом: «Нещодавно активісти «Кібер Спротиву» отримали доступ до пошти Захарія Джіоєва, заступника керівника федерального агентства морського та річкового транспорту, яке займається вивозом вкраденого українського зерна».

Нагадаємо, що створена росіянами держкомпанія лише за 2023 рік вивезла з окупованої частини Запорізької області майже 212 тис. тонн зерна приблизною вартістю $46 млн. Українське збіжжя вивозять у Туреччину, Лівію та Ізраїль, а причетні до цього також європейські компанії.

До слова, Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит