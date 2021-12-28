Більшість українців не розуміють, що таке культура

Кожна людина одночасно є і суб’єктом, і об’єктом культурної діяльності

Культурна проблема України насправді полягає в нерозумінні більшості людей самого поняття культура. І я про це писав уже не раз. Культура це не тільки те, які пісні ми співаємо чи яке кіно дивимось, або які телепрограми обираємо.

Культура це те – як ми спілкуємось між собою, як розмовляємо з підлеглими, про що жартуємо і сперечаємось, як нас обслуговують у магазинах і закладах харчування, як з нами розмовляють лікарі, поліція чи податківці. Як влада ставиться до людей і як люди ставляться до влади...

Культура – це також наші моделі поведінки, контроль наших емоцій і рівень нашої емпатії до людей. Як людина, що має можливість порівнювати різні моделі поведінки, можу сказати, що ми у порівнянні з середньостатистичним європейцем чи американцем виглядаємо як справжні варвари – то занадто агресивні, то страшенно скуті, то кричущо самозакохані, а то враженні абсолютним зневір’ям. І таке враження, що ми весь час чекаємо якоїсь пастки чи небезпеки від ближнього.

А головна суть культурної проблеми полягає в тому, що людина одночасно є і суб’єктом, і об’єктом культурної діяльності. Тобто людина є тим, що вклали в неї освіта, виховання, середовище існування, існуючі норми моралі і поведінки.

Але одночасно, навіть не розуміючи цього, кожна людина є творцем-реплікантом майбутньої культури – і чим вищого соціального, адміністративного чи фінансового рівня вона досягла в житті, тим більшу особисту відповідальність несе вона за свою епоху, за свій час, за своїх друзів, і колег, і підлеглих, за світогляд всієї людської спільності.

Велика наша біда в тому, що більшість успішних людей не відчуває такої культурної місії, а відтак творить зло, навіть не усвідомлюючи цього. І не намагається розірвати порочне коло, в яке її загнали ті, хто розуміє, як маніпулювати цим нерозумінням людей.

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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