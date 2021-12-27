В Україні змінюється система виплати стипендій: кому дадуть більше і як ділитимуть виплати

У вишах повертаються до колишньої системи розподілу виплат для студентів

В Україні змінюється порядок призначення стипендій. Гроші розподілятимуться рівномірно між факультетами, і кількість стипендіатів зросте. Крім того, збільшено і сам розмір стипендії. Відповідні зміни до правил призначення і виплати стипендій внесені Кабінетом міністрів.

Найприємніша звістка для студентів: збільшено кількість отримувачів стипендії. Її повернули до тих показників, які існували раніше, однак були скасовані. Тобто на кожному факультеті буде не по 35-40 % отримувачів стипендії, як зараз, а по 40-45%, як було до 1 вересня 2021 року.

Крім того, стипендіальний фонд, виділений для навчального закладу, рівномірно розподілятимуть між факультетами вишу. Тобто кількість стипендіатів на всіх факультетах буде однакова.

Ще одна приємна звістка для студентів: підвищено розмір стипендій. Причому підвищення доволі суттєве.

Розміри стипендій підвищать для всіх закладів незалежно від їхнього освітнього рівня. Так, учні вищих професійних училищ отримуватимуть стипендію не 490 гривень, як дотепер, а 1250.

Студенти вищих навчальних закладів матимуть 2 тис. грн замість теперішніх 1300.

А відмінники у вишах отримуватимуть 2550 підвищеної стипендії замість тих 1660, що вони мають зараз.

Нагадаємо, 1 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує підвищити розмір стипендій для учнів закладів профтехосвіти, а також студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

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