Культура важливіша за політику!

Нарешті і на державному рівні взялися за життєво важливі для держави сфери

В обговоренні питання деолігархізації медійного простору повністю ігнорується культурний аспект проблеми

Моніторячи вітчизняний теле та радіоефір, спостерігаю за тим, як ідея «деолігархізації» українського медійного простору набирає все більшого обговорення.

Те, про що я писав ще 8-10 років тому, зокрема і тут, у Фейсбуці, сьогодні є предметом уваги самого Президента України. І це тішить, – нарешті і на державному рівні взялися за життєво важливі для держави сфери.

Але й тут нема повного розуміння всієї глибини піднятого питання. Адже Офіс Президента і найближче оточення гаранта хвилює перш за все відчутний вплив олігархів на політичне життя країни та формування її порядку денного. Це, гадаю, в першу чергу. А в другу, напевно, вони розуміють, що вітчизняний медійний простір давно вже перетворився на своєрідний потужний прокатний стан для політиків, які набувають саме того профілю, який потрібен замовникам.

Якщо б у нас з'явився сам Вашингтон, Де Голль чи Валенса – без широкої і послідовної медійної підтримки їх шанси дорівнювали б нулю. Більше того – ЗМІ створили б їм негативний рейтинг, якби олігархія вела до влади свого кандидата. Тому зрозуміло, чому політичний аспект цього питання хвилює Банкову в першу чергу.

Гадаю, що мені докладно не варто зупинятися і на економічних аспектах олігархічного впливу на свідомість людей, на те, які тренди тут формуються і активно просуваються, яка пропагується модель економіки, - паразитивної по відношенню до своєї держави, яка підтримується всіма інформаційними засобами. Але нехай про це міркують економісти, яких в нашій країні чимало.

А от що мене особисто тривожить і непокоїть – це те, що в обговоренні питання деолігархізації медійного простору повністю ігнорується культурний аспект проблеми. Поясню докладніше. Планується, зокрема, обмежити вплив олігархів на формування новинного контенту, а також на формування політичного порядку денного української держави. Але при тому дозволяється олігархам і далі утримувати канали культурного спрямування.

Тут усе не так просто! Тобто, якщо якщо, приміром «Світ навиворіт» з Дмитром Комаровим або, «Орел чи решка» -це досить нейтральні і позитивні програми, то є програми і канали, які викликають багато питань.

Візьмемо, приміром, Канал М1 – хтось може мені сказати, яку задачу виконує цей дорогий будуарно-гламурний канал, якщо відкинути його основну функцію – культурне обслуговування розбещеного великими і легкими грошима паразитичного бомонду. А до всього він ще задає у молоді певні тренди і стандарти, які до музики, і до мистецтва (а канал себе позиціонує як музичний!) мають вельми опосередковане відношення. Це шоу-бізнес чистої води, який навіть не пахне мистецтвом.

Зрозуміло, що я не виступаю саме проти телеканалу М1, в цьому сегменті схожих на нього працює кілька. І вони позиціонують себе як музично-розважальні. Але мені чомусь здається, що ці канали існують в такому глибокому асоціальному вакуумі, що якби на Київ почали сипатися бомби чи епідемія скосила всю країну (не дай Боже!!!) вони б продовжували все так же брутально жартувати і веселитися.

Можливо, я свідомо трохи згущую фарби, але загалом, я впевнений – лише сліпий не помічає протягом останніх десяти років олігархічного впливу на культурний контент провідних каналів із постійним культом сексизму, збоченості, зірковості та епатажності. Всюди панують попса і гумористичні шоу. Натомість практично витіснені цілі пласти світової культури і практично уся традиційна українська культура. Більше того – саме під олігархічні тренди заточені деякі новітні формати телеканалів – так званого, світського життя, зіркових доль, холостяків, селянок-панянок тощо. Адже володарям цього світу потрібен зручно керований людський конгломерат, позбавлений моральних принципів, єдиними мотиваціями для якого залишаться гроші і зірковий успіх.

Ось тому я й думаю, невже в цьому Генеральному Прибиранні нашого спільного дому, оголошеному банковою, планується прибрати лише на кухні і в приймальні, а у спальні, душовій і в туалеті й надалі пануватиме сморід і бруд!? Виходить, що так, бо жоден із політиків чи суспільних діячів не піднімає питання культурного аспекту проблеми!

А варто було б подумати одразу і над тим, що буде тоді, коли значно обмежиться можливість створення одіозних політично-пропагандиських шоу. Адже звільниться купа ефірного часу.

Чому б, приміром, взагалі не вийти з цієї, – нав'язаної олігархами – ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ парадигми нашого телебачення і не перейти до кардинально іншої – КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ! Адже саме вона переважає в більшості країн Європи. Зокрема, там ви не побачите у прайм-таймі загальнонаціональних некодованих каналів ані сексистських шоу, ані брутального і цинічного гумору, ані шокучих і кривавих кримінальних хронік, що смакують злочини.

Тож, панове можновладці, якщо ви дійсно хочете мати культурну, толерантну, некримінальну і стабільну країну, то будьте послідовними – доведіть цю справу до кінця!

Культура важливіша за політику!

Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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