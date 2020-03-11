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    Думки вголос

    «Смажений кабанчик, курка з майонезом». Херсонські чиновники зі скандалом відсвяткували 8 березня

    • Анатолій Матвійчук

      Народний артист

    • Розсилка
    Чиновників розважала група &laquo;Степ&raquo; і напівоголена танцівниця - «Смажений кабанчик, курка з майонезом». Херсонські чиновники зі скандалом відсвяткували 8 березня
    Чиновників розважала група «Степ» і напівоголена танцівниця

    Не вгадали трохи з естетикою організатори святкової програми

    Як же файно розважилися на 8 березня в Херсонській облдержадміністрації! Уся країна тепер гуде і тицяє пальцями... А все так гарно починалося! Захотіли місцеві чиновники своїх жінок потішити на честь міжнародного свята Клари Цеткін і Розалії Люксембург.

    А щоб сильно не витрачатися на когось із столичних «звйозд», вирішили підтримати свої місцеві таланти. А шо, хіба не патріотично?! Згадали, що є в них дуже прикольна група з відпадним репертуаром, який чудово пасує до якогось веселого свята. Бо на слуху ще й досі знаний хіт - «смажений кабанчик, курка з майонезом»...

    Отож, не довго думаючи, запросили цей відомий гурт, оговорили умови концерту і на тому питання закрили до означеного дня. Ну, а коли цей день настав - після урочистої частини оголосили музичний сюрприз.

    Варто сказати, що «сюрпрайз» (що в перекладі з англійської - дивувати) вдався на славу. Здивуванню місцевого жіноцтва не було меж. І не тому, що у групи «Степ» поганий музон - зовсім ні! Він кльово катить, особливо, на якійсь нехилій тусовці із серйозними пацанами під текілу і коньячок. У всякому разі, ніхто досі не жалівся...

    Виявилося, що сцена для виступу зовсім не підготовлена - захаращена всіляким мотлохом, ні світла сценічного, ні тобі, якихось сценічних декорацій. От і довелося артистам, (яка ганьба!) виступати не на сцені, а попід сценою. А це, друзі мої, зовсім інший колєнкор!

    От і не оцінили вередливі херсонські жіночки потуг своїх колег-організаторів, не сприйняли романтичної естетики дев»яностих. Особливо бурно відреагували на кардебалет. Ну, подумаєш, дівчатка у специфічних панчохах із голими сідничками в коротеньких платтячках як із французького борделю! Так і у вас тут, бляха-муха, не Ля Скала, а Херсонська облдержадміністрація!

    Ну, не вгадали трохи з естетикою організатори. Але хіба ж це лише їхня особиста провина? У нас який музичний канал не включи - там майже всюди повзають навкарачки, облизують губи, валяються на канапах, щось там п»ють і нюхають, показуючи глибину своєї культури через глибочезні декольте...

    Так за шо ж звільнили людей?! Усе ж було досить пристойно - ніхто не бігав по сцені без штанів, не спорожнявся привселюдно і не грав прутнем на роялі. А, виходить так, що постраждали організатори ні за цапову душу. От і проявляй після цього ініціативу!

    Та й хлопці зі «Степу», напевно, не так уявляли свій 25-річний ювілей...)) Єдине втішає, що поганого піару на світі не буває - і про групу «Степ» знову заговорили на всю Україну!

    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Херсонщина скандал Херсон
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