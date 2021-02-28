Експерт розповів, як українці можуть платити за комуналку вдвічі менше

Українці можуть платити за комуналку вдвічі менше: що робити

Найсуттєвіше можна скоротити витрати на опалення й гарячу воду

Українці, які проживають у багатоквартирних будинках, можуть платити за комуналку вдвічі менше. Для цього потрібно інвестувати гроші в прилади обліку й тепломодернізацію.

Про це в коментарі Obozrevatel розповів глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, найсуттєвіше можна скоротити витрати на опалення й гарячу воду.

Передусім потрібно встановити індивідуальний тепловий пункт із погодним регулюванням. Його окупність 2-3 роки, а передбачувана економія – до 40% тепла в розрахунку на квартиру. Крім того, потрібно утеплити труби опалення і гарячої води в підвальних приміщеннях. Це зменшить втрати тепла до 10%. Якщо в будинку немає лічильника на опалення – його теж можна встановити. У разі того самого споживання – ціни в платіжках стануть на 25% нижчими.

Якщо в будинку вертикальна розводка тепла, можна встановити індивідуальний поквартирний розподіл. Тоді кожен зможе регулювати поставки тепла у свою квартиру. Якщо зараз кияни платять 38 грн за опалювальний квадрат квартирної площі, то із системою розподілу можна платити до 10 грн за м2.

Водночас загальна термомодернізація будинку – не зовсім виправдана. Дійсно, це дає можливість заощадити на енергоносіях до 50%, але окупність такого проєкту – більш ніж 10 років.

За словами Олега Попенка, якщо робити термомодернізацію «хрущовки», це коштуватиме $10 тис. із квартири, що для багатьох мешканців – непосильна сума.

Загальне споживання світла у квартирі дозволить скоротити енергоефективна техніка класу А+++. Вона допоможе заощадити до 5-7%. Окрім того, можна встановити і трифазні лічильники, щоб уночі платити за електрику за нижчими тарифом.

Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Таке рішення ухвалили після тривалих тарифних протестів по всій Україні.