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    Думки вголос

    В епіцентрі ковідного смерчу ми легко переступаємо Закон

    Дотримання законів&nbsp;&ndash; це перепустка в цивілізований світ - В епіцентрі ковідного смерчу ми легко переступаємо Закон
    Дотримання законів – це перепустка в цивілізований світ

    Фальшиві справки, посвідчення, дипломи і дисертації на кожному кроці...

    Ми – в епіцентрі ковідного смерчу - і скоріше всього потрапимо найближчим часом у червону зону. І це не фантазії. Хто трохи ближче знає ситуацію, той мовчить, а кого вона ще не торкнулася – філософствує на теми конспірології. Та Бог з ними, як кажуть.

    Але дочитайте до кінця, перш ніж щось писати!!!

    Мене непокоїть одне – як легко ми переступаємо Закон! Один лише аспект! Потрібно сьогодні кудись летіти чи їхати і потрібна медична справка про вакцинацію - нема проблем: заплатив гроші – і купив собі фіктивний документ: і ось ти вже вакцинований і всі тести у тебе в нормі. Просто заплати.

    Але ж так у нас, люди, всюди: потрібно отримати права на керування автомобілем? – не вчися, а просто заплати. Немає диплома про вищу освіту – заплати і отримай.

    Фальшиві справки, посвідчення, дипломи і дисертації на кожному кроці. І ми ще дивуємось, що нас не поважають цивілізовані країни?!

    Ви бачили, як поводять себе деякі наші громадяни в аеропортах? Основна масса людей, що вийшла з літаків, прямує відгородженою змійкою до віконечок реєстрації. Але завжди знайдеться стадо «биків», що лізуть напролом, переступаючи загородки. Дійсно, а що їм правила і закони!? Вони ж розумніші за інших! Кожний раз спостерігаючи за цим згоряю від сорому за деяких наших громадян...

    Що таке закон, якщо говорити просто? Це суспільний договір, коли люди домовляються у певних умовах про певні дії і правила. Якщо скасувати таку домовленість – починається хаос.

    Причому, цей хаос провокують у першу чергу заможні люди і представники влади, які в більшості живуть поза законом.

    У підсумку, це робить наше суспільство в соціальному плані непрогнозованим і нестабільним, а в моральному - просто нестерпним...

    Давайте дотримуватись законів = це перепустка в цивілізований світ!

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    Джерело: блог Анатолія Матвійчука

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    Теги: соціум закон населення коронавірус
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    В епіцентрі ковідного смерчу ми легко переступаємо Закон