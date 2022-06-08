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    Думки вголос

    Вкрадений урожай. Про що Росія хоче домовитись із Туреччиною

    • Андрій Клименко

      керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

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    Лавров презентує волю Кремля: витіснити українське зерно з ринків збуту - Вкрадений урожай. Про що Росія хоче домовитись із Туреччиною
    Лавров презентує волю Кремля: витіснити українське зерно з ринків збуту
    фото з відкритих джерел

    Підсумки зустрічі Лаврова з Чавушоглу в Анкарі 8 червня

    Перше. Чомусь багато колег та експертів вважали, що Лавров привіз чималу делегацію, з військовими включно, щоб обговорювати турецькі пропозиції по розблокуванню українських портів для поновлення експорту українського зерна. – Це зовсім не так. Головними питаннями були турецька «СВО» в Сирії і російська «СВО» в Україні та ситуація на Південному Кавказі.

    Друге. Стосовно зерна. Як мені доводилося казати вже протягом пари місяців: РФ не збирається і не збиралася щось «розблоковувати». Головна мета РФ – видавити Україну зі світових ринків зерна і замістити українське зерно російським. Бажано при цьому наголосити, що це Україна в усьому винна. А ще зняти з РФ санкції. Сам великий Пу про це сказав 03/06/2022. Дуже детально. Погугліть.

    Третє. Ніяких вариантів для розблокування портів, крім припинення війни на Чорному морі – не існує в принципі. І цей вариант неможливий до нашої перемоги.

    Четверте. Туреччина вже зараз активно скуповує через окупований Крим не тільки крадене кримське, але й крадене херсонське та запорізьке зерно. На фоні своїх публічних «миротворчих» зусиль. Схоже, що її це влаштовує.

    П'яте. Туреччина, скоріш за все, вчергове відмовила РФ в її домаганнях дозволити повернення «до місць базування» 4-х ракетних кораблів ЧФ, які перебувають в Середземному морі (ракетний фрегат Адмірал Григрович (494), ракетний корвет Орєхово-Зуєво (626), ракетні підводні човни Новороссійск (261), Краснодар (265) – і на цьому спасибі...

    Висновок: треба швидко розвивати інфраструктуру зберігання зерна та його експорту по суходолу...

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    Джерело: блог Андрія Клименко

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    Теги: Туреччина Крим росія окупанти санкції війна зерно Україна урожай окупація #stoprussia
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    Вкрадений урожай. Про що Росія хоче домовитись із Туреччиною