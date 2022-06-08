Вкрадений урожай. Про що Росія хоче домовитись із Туреччиною

Підсумки зустрічі Лаврова з Чавушоглу в Анкарі 8 червня

Перше. Чомусь багато колег та експертів вважали, що Лавров привіз чималу делегацію, з військовими включно, щоб обговорювати турецькі пропозиції по розблокуванню українських портів для поновлення експорту українського зерна. – Це зовсім не так. Головними питаннями були турецька «СВО» в Сирії і російська «СВО» в Україні та ситуація на Південному Кавказі.

Друге. Стосовно зерна. Як мені доводилося казати вже протягом пари місяців: РФ не збирається і не збиралася щось «розблоковувати». Головна мета РФ – видавити Україну зі світових ринків зерна і замістити українське зерно російським. Бажано при цьому наголосити, що це Україна в усьому винна. А ще зняти з РФ санкції. Сам великий Пу про це сказав 03/06/2022. Дуже детально. Погугліть.

Третє. Ніяких вариантів для розблокування портів, крім припинення війни на Чорному морі – не існує в принципі. І цей вариант неможливий до нашої перемоги.

Четверте. Туреччина вже зараз активно скуповує через окупований Крим не тільки крадене кримське, але й крадене херсонське та запорізьке зерно. На фоні своїх публічних «миротворчих» зусиль. Схоже, що її це влаштовує.

П'яте. Туреччина, скоріш за все, вчергове відмовила РФ в її домаганнях дозволити повернення «до місць базування» 4-х ракетних кораблів ЧФ, які перебувають в Середземному морі (ракетний фрегат Адмірал Григрович (494), ракетний корвет Орєхово-Зуєво (626), ракетні підводні човни Новороссійск (261), Краснодар (265) – і на цьому спасибі...

Висновок: треба швидко розвивати інфраструктуру зберігання зерна та його експорту по суходолу...

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Джерело: блог Андрія Клименко

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