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  4. Туреччина купує зерно, вкрадене Росією – посол в Анкарі
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    Економіка та фінанси

    Туреччина купує зерно, вкрадене Росією – посол в Анкарі

    Туреччина купує зерно, вкрадене Росією – посол в Анкарі
    фото з відкритих джерел

    Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна

    Туреччина серед тих країн, які купують вкрадене росіянами в Україні зерно. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Reuters.

    Він також звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу в розслідуванні того, хто причетний до перевезень зерна транзитом через турецькі води.

    Нагадаємо, Росія вже вивезла в Сирію близько 100 тисяч тонн зерна, викраденого в Україні від початку повномасштабної війни.

    За підрахунками української влади, росіяни можуть вкрасти 3 млн тонн пшениці, яка залишилася на окупованих територіях.

    Крім того, Росія заблокувала в українських портах експорт близько 20 млн тонн зерна. У зв'язку з цим у світі може виникнути продовольча криза.

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Туреччини Тайіп Ердоган домовилися спільно працювати над розблокуванням каналів постачання зерна з України.

    Як повідомлялося, Росія готова створити прохід для експорту українського зерна, але виставила умови.

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    Теги: Туреччина росія окупанти експорт війна зерно криза Україна окупація #stoprussia
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    Туреччина купує зерно, вкрадене Росією – посол в Анкарі