Туреччина зупинила наступ на півночі Сирії через вимогу Росії

Турецькі війська змінили плани військової операції на півночі Сирії. На вимогу Росії вони не атакуватимуть місто Айн Іса

Турецькі війська не будуть атакувати місто Айн Іса на північному сході Сирії

Туреччина провела переговори із Росією щодо своєї військової операції у північних регіонах Сирії, дещо змінивши плани після цих перемовин. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

Так, був скасований наступ на місто Айн Іса, що розташоване у провінці Ракка поблизу турецького кордону.

Проти бойових дій в районі Айн Іси виступила російська сторона, до позиції якої дослухалася Туреччина.

Видання Dünya Bülteni кілька днів тому повідомило про активність російського окупаційного контингенту у цьому районі. Росіяни перекинули туди частину своїх військ.

Повз Ай Ісу проходить міжнародна автомагістраль М4, яка з’єднує такі великі сирійські міста, як Ракка (на сході) та Алеппо (на півночі).

Нагадаємо, 1 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед парламентською фракцією власної Партії справедливості і розвитку, анонсував нову військову операцію на території Сирії.

Збройні сили Туреччині планують звільнити від курдських повстанців кілька міст на півночі цієї країни, створивши у цьому регіоні «зону безпеки».

Читайте також: Туреччина готова до нової війни в Сирії