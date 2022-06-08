Туреччина зупинила наступ на півночі Сирії через вимогу Росії
Турецькі війська не будуть атакувати місто Айн Іса на північному сході Сирії
Туреччина провела переговори із Росією щодо своєї військової операції у північних регіонах Сирії, дещо змінивши плани після цих перемовин. Про це пише турецьке видання Hurriyet.
Так, був скасований наступ на місто Айн Іса, що розташоване у провінці Ракка поблизу турецького кордону.
Проти бойових дій в районі Айн Іси виступила російська сторона, до позиції якої дослухалася Туреччина.
Видання Dünya Bülteni кілька днів тому повідомило про активність російського окупаційного контингенту у цьому районі. Росіяни перекинули туди частину своїх військ.
Повз Ай Ісу проходить міжнародна автомагістраль М4, яка з’єднує такі великі сирійські міста, як Ракка (на сході) та Алеппо (на півночі).
Нагадаємо, 1 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед парламентською фракцією власної Партії справедливості і розвитку, анонсував нову військову операцію на території Сирії.
Збройні сили Туреччині планують звільнити від курдських повстанців кілька міст на півночі цієї країни, створивши у цьому регіоні «зону безпеки».
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