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    Політика

    Туреччина зупинила наступ на півночі Сирії через вимогу Росії

    Турецькі війська змінили плани військової операції на півночі Сирії. На вимогу Росії вони не атакуватимуть місто Айн Іса - Туреччина зупинила наступ на півночі Сирії через вимогу Росії
    Турецькі війська змінили плани військової операції на півночі Сирії. На вимогу Росії вони не атакуватимуть місто Айн Іса
    фото: Hurriyet

    Турецькі війська не будуть атакувати місто Айн Іса на північному сході Сирії

    Туреччина провела переговори із Росією щодо своєї військової операції у північних регіонах Сирії, дещо змінивши плани після цих перемовин. Про це пише турецьке видання Hurriyet.

    Так, був скасований наступ на місто Айн Іса, що розташоване у провінці Ракка поблизу турецького кордону.

    Проти бойових дій в районі Айн Іси виступила російська сторона, до позиції якої дослухалася Туреччина.

    Видання Dünya Bülteni кілька днів тому повідомило про активність російського окупаційного контингенту у цьому районі. Росіяни перекинули туди частину своїх військ.

    Повз Ай Ісу проходить міжнародна автомагістраль М4, яка з’єднує такі великі сирійські міста, як Ракка (на сході) та Алеппо (на півночі).

    Нагадаємо, 1 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед парламентською фракцією власної Партії справедливості і розвитку, анонсував нову військову операцію на території Сирії.

    Збройні сили Туреччині планують звільнити від курдських повстанців кілька міст на півночі цієї країни, створивши у цьому регіоні «зону безпеки».

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    Теги: Туреччина росія Сирія
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    Туреччина зупинила наступ на півночі Сирії через вимогу Росії