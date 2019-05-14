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    Думки вголос

    Про війну і мир на Донбасі

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Про війну і мир на Донбасі

    Здавалося б, очевидні речі, але ворожа пропаганда ставить все з ніг на голову — і тому треба не втомлюватись повторювати очевидне

    Варто провести дуже простий розумовий експеримент. Уявімо два гіпотетичних варіанти:

    Варіант 1. РФ та її маріонетки припиняють воювати. Російські війська та найманці ідуть з України, колаборанти складають зброю. (Ще раз, мова не про реальний сценарій, а про гіпотетичну можливість).

    Варіант 2. Україна в односторонньому порядку припиняє чинити опір. Війська знімаються з фронту і розходяться. «Просто перестают стрелять».

    Тепер спробуємо уявити наслідки.

    Якщо стається варіант 1 — Україна швидко і безболісно відновлює контроль над окупованими територіями. Бойові дії припиняються. Люди перестають гинути. Наступає мир.

    Якщо стається варіант 2 — зона бойових дій значно розширюється. Російські війська та колаборанти захоплюють нові території. На них розпочинається кривавий антиукраїнський терор. Десятки тисяч вбитих, мільйони біженців. Війна та окупація охоплює велику частину України, якщо не всю територію. Існування держави під питанням.

    Чи не так?

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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