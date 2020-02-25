Рівно десять років тому відбулася інавгурація Віктора Януковича
«Нічого-нічого, інавгуруйтесь, ми вам уродам скоро покажемо»
Рівно десять років тому, 25 лютого 2010 року відбулася інавгурація Януковича.
Чомусь дуже добре запам’ятав свої відчуття, коли дивився це жалюгідне дійство по телеку.
З одного боку — якась безсила лють, як таке взагалі можливо? Це ж відбувається в Києві, який у 2004 році перевернув би Верховну Раду догори дригом, якби це чмо насмілилось прийти туди на інавгурацію. А тепер всім пофіг, під ВР нема навіть куценького пікетика, хоча очевидно ж, що нас чекає повна жесть.
З іншого — якийсь спортивний азарт, здорова злість, відчуття скорої весни. Нічого-нічого, інавгуруйтесь, ми вам уродам скоро покажемо.
Джерело: блог Андрія Іллєнка