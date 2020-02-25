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    Думки вголос

    Рівно десять років тому відбулася інавгурація Віктора Януковича

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Віктор Янукович не втримав президентську булаву - Рівно десять років тому відбулася інавгурація Віктора Януковича
    Віктор Янукович не втримав президентську булаву

    «Нічого-нічого, інавгуруйтесь, ми вам уродам скоро покажемо»

    Рівно десять років тому, 25 лютого 2010 року відбулася інавгурація Януковича.

    Чомусь дуже добре запам’ятав свої відчуття, коли дивився це жалюгідне дійство по телеку.

    З одного боку — якась безсила лють, як таке взагалі можливо? Це ж відбувається в Києві, який у 2004 році перевернув би Верховну Раду догори дригом, якби це чмо насмілилось прийти туди на інавгурацію. А тепер всім пофіг, під ВР нема навіть куценького пікетика, хоча очевидно ж, що нас чекає повна жесть.

    З іншого — якийсь спортивний азарт, здорова злість, відчуття скорої весни. Нічого-нічого, інавгуруйтесь, ми вам уродам скоро покажемо.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Віктор Янукович
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