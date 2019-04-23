Сучасна Україна - політичний спадкоємець Речі Посполитої
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Розсилка
Сподіваюсь, ми також вивчимо темну сторону досвіду Речі Посполитої. Не повторимо її фатальних помилок. Треба еволюціонувати
Сучасна Україна — політичний спадкоємець Речі Посполитої. Не сучасна Польща, а саме Україна.
Все те саме — слабкий виборний король, засилля магнатерії (олігархів), сильна шляхта (місцеві еліти, впливові блогери, середній бізнес, амбітні політики), високий рівень громадянських свобод, постійні проблеми на східному кордоні.
Навіть де-факто існує «ліберум вето» — можливість одним депутатом заблокувати рішення Сейму. У нас одного депутата може буде і малувато, але десяток активних депутатів і кілька тисяч людей під Радою заблокують якщо не все, то майже все.
І головна об’єднуюча ідея — свобода! Українець любить свободу понад усе.
Сподіваюсь, ми також вивчимо темну сторону досвіду Речі Посполитої. Не повторимо її фатальних помилок. Треба еволюціонувати.
Джерело: блог Андрія Іллєнка