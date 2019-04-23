Сучасна Україна - політичний спадкоємець Речі Посполитої

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сподіваюсь, ми також вивчимо темну сторону досвіду Речі Посполитої. Не повторимо її фатальних помилок. Треба еволюціонувати

Сучасна Україна — політичний спадкоємець Речі Посполитої. Не сучасна Польща, а саме Україна.

Все те саме — слабкий виборний король, засилля магнатерії (олігархів), сильна шляхта (місцеві еліти, впливові блогери, середній бізнес, амбітні політики), високий рівень громадянських свобод, постійні проблеми на східному кордоні.

Навіть де-факто існує «ліберум вето» — можливість одним депутатом заблокувати рішення Сейму. У нас одного депутата може буде і малувато, але десяток активних депутатів і кілька тисяч людей під Радою заблокують якщо не все, то майже все.

І головна об’єднуюча ідея — свобода! Українець любить свободу понад усе. Сподіваюсь, ми також вивчимо темну сторону досвіду Речі Посполитої. Не повторимо її фатальних помилок. Треба еволюціонувати.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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