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Удар по Чернігівщині та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по Чернігівщині та масований обстріл Запоріжжя: яка ситуація в регіонах
За минулу добу ворог здійснив 24 обстріли Донеччини
фото: Нацполіція Донеччини

За минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури на Запоріжжі

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

Вчора – ракетний удар (із Су-35 запущено ракети) по с.Печенюги Новгород-Сіверського району. Вибуховою хвилею пошкоджено 16 споруд в семи домогосподарствах та Печенюгівську школу. Одна людина дістала поранення.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської. В Краснопільській громаді поранення отримала одна людина. Пошкоджено торгівельний заклад. Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів.

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено мінометний обстріл, внаслідок якого пошкоджено два приватні житлові будинки та лінію електропередач.

Запорізька область

За минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури у 19 населених пунктах: Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Новопавлівка, Ольгівське, Єгорівка, Лугівське, Кам'янське, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 19 повідомлень про руйнування

Дніпропетровщина

Вчора були обстріли Нікопольського району. Минулося без жертв, проте є руйнування. По Марганецькій громаді агресор цілив тричі. Ворожа артилерія понівечила п'ять приватних будинків, побито господарські споруди, обірвана лінія електропередач.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе. Вчора вдень з артилерії обстріляне с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено два житлових будинки, гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок.

Луганщина

Південніше Кремінної росіяни минулої доби безуспішно намагалися атакувати. Ворожих обстрілів упродовж доби зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Діброва, Білогорівка. Окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян України. Так, у Старобільську вони використовують представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Це відбувається під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

За минулу добу ворог здійснив 24 обстріли. Постраждали населені пункти: Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с. Карлівка, с. Ласточкине, с.Плещіївка, смт Очеретине, Бахмут, Костянтинівка, Миколаївка. Пошкоджено 37 об’єктів, з яких 22 – житлові будинок (в тому числі 10 – багатоквартирних), школа, дві лікарні, два магазини, господарська споруда, гараж, чотири цивільних автомобіля, кафе, СТО, автомийка. За добу по області: четверо загиблих, 11 поранених.

Миколаївщина

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Херсонщина

За минулу добу по області противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.

Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: війна росія окупанти Україна

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