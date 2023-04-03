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Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України – The New York Times

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Блокада морських портів обмежила доставку найцінніших експортних товарів з України – The New York Times
«Морська блокада Росією чорноморських портів України обмежила доставку найцінніших експортних товарів»
фото з відкритих джерел

Блокада морських портів України створює дефіцит продовольства

Блокада Росією морських портів призвела до значного ускладнення експортної логістики товарів з України, та обмежила доставку найцінніших товарів. Ця ситуація не тільки провокує дефіцит продовольства у світі, а й впливає на світову безпеку, несучи нові ризики. Такого висновку дійшли журналісти видання The New York Times, які побували на металургійному заводі Запоріжсталь групи Метінвест.

«Морська блокада Росією чорноморських портів України обмежила доставку найцінніших експортних товарів – сталі, зерна та добрива – на міжнародні ринки, створюючи дефіцит продовольства, підвищуючи ціни та сприяючи глобальній небезпеці», – підкреслило видання.

Журналісти зазначили: угода, укладена за посередництва Організації Об’єднаних Націй, дала змогу експортувати частину пшениці, кукурудзи та соняшникової олії з України, збільшуючи постачання продовольства у світі та посилюючи економіку країни під час війни. Проте постачання залізної руди та сталі, які зазвичай експортуються великим вантажними суднами, повністю припинилося.

«Тепер продукцію потрібно експортувати залізницею, а така логістична альтернатива набагато дорожча та складніша. Світові ціни на сталь також різко впали у 2022 році. Ба більше, велика частина вугілля, яке використовується для роботи доменних печей, зараз перебуває під контролем Росії або видобувається поблизу лінії фронту. Через це металургійне виробництво – друга за значимістю галузь країни після сільського господарства, на яку припадає 20% експорту. Але виробництво сталі в країні, яке у 2021 році посідало дев'яте місце у світі, у 2022 році впало на 70%», - зауважило видання.

Як відомо, днями Європейська бізнес асоціація звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН), Туреччини, Міністерства закордонних справ та Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з закликом активізувати спільні зусилля та домогтися повного розблокування судноплавства у Чорному морі.

Раніше Федерація роботодавців України заявила, що розблокування експорту через морські порти дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Теги: економіка війна порт бізнес

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