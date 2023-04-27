Трибунал для Путіна і гуманітарка. Посол України в Аргентині розповів, як змінилася позиція країни з 2014 року

За останній рік Аргентина відправила українцям більше 105 тонн гумдопомоги

Починаючи з 2014 року, коли Росія окупувала Крим і почала агресію на Донбасі, Аргентина, під час розгляду українських ініціатив, пов’язаних з російською агресією, в ООН та інших міжнародних організаціях, як правило, утримувалась від голосування. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Аргентина стала українські ініціативи підтримувати – та навіть стала співавтором деяких з них. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Аргентині Юрій Клименко.

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«У цьому контексті згадаю про аргентинське співавторство у резолюції Генасамблеї ООН від 23 лютого цього року «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні». Я б назвав це, у першу чергу, жестом політичної підтримки», – розповів посол.

Аргентина є лідером серед країн Латинської Америки за кількістю наданої Україні гуманітарної допомоги, попри те, що сама Аргентина перебуває зараз у доволі складному соціально-економічному становищі. За останній рік було відправлено більше 105 тонн вантажів. Допомогу збирають і доправляють за сприяння Аргентинського агентства міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги «Білі шоломи». До збору допомоги долучаються українська і єврейська громади, приватні підприємці та інші небайдужі.

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«Відзначу особливу роль аргентинського мецената, підприємця, очільника неурядової організації «Солідер» Енріке Піньєйро. Він допомагає доправляти гуманітарку до Польщі власним літаком Boeing Dreamliner. А вже звідти вона прямує в Україну. У лютому було відправлено 13-й за рахунком гуманітарний вантаж, а зараз ми формуємо 14-й», – зазначив Клименко.

Посол України в Аргентині Юрій Клименко і меценат Енріке Піньєйро фото: пресслужба посольства України в Аргентині

Крім цього, дипломати активно працюють над поглибленням українського-аргентинського співробітництва та узгоджують проєкт дорожньої карти розвитку двосторонніх відносин на найближчі роки.

Аргентинці говорять про важливість досягнення миру попри те, що не висловлюють наміру стати арбітром під час потенційних російсько-українських перемовин, на відміну від Бразилії. Під час спільної пресконференції з американським президентом Джо Байденом президент Аргентини Альберто Фернандес, у ході свого нещодавнього візиту до США, засудив російське вторгнення в Україну. І при цьому він привернув увагу до негативних наслідків російської агресії для світу.

Нагадаємо, що нещодавно посол РФ в Аргентині пожалівся на «жорстоку русофобію» та акти прямого насильства з боку місцевого населення щодо росіян.