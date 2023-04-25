Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китаю вигідне затягування війни в Україні – президент Чехії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китаю вигідне затягування війни в Україні – президент Чехії
Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китай під час російсько-української війни посилює власні позиції
фото з відкритих джерел

Китай отримує занадто багато вигоди від війни, щоб грати миротворця

Не можна довіряти Китаю посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни. Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв`ю Politico.

«Я вважаю, що на користь Китаю зберегти статус-кво. Тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок», – сказав Павел.

За словами чеського президента, Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси з Москви – в обмін на своє «безмежне» партнерство з Кремлем.

 «Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну», – додав він.

Він зазначив, що Китай щодня отримує уроки з конфлікту.

«Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід», – сказав Павел.

Після виступу Павла, зауваження якого були передбачливими, посол Китаю у Франції викликав обурення заявою, що країни колишнього Радянського Союзу «не мають ефективного статусу» в міжнародному праві. Це відбулося відповідно до запитання про належність Криму Україні.

Хоча Пекін у понеділок дистанціювався  від цих зауважень, цей інцидент викликав бурхливу дискусію про те, чи зможе Китай колись допомогти встановити мир в Україні.

«Я не думаю, – сказав президент Чехії, – що Китай дійсно зацікавлений у розв'язанні війни за короткий час».

Також Павел наголосив, що є низка вагомих причин побоюватися проросійської орієнтації чинного угорського керівництва.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Згодом Франція попросила Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Також приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні. Пізніше посольство Китаю у Франції видалило скандальне інтерв'ю дипломата. 

Раніше повідомлялося, що ЄС намагається вивести чотири країни із зони впливу Росії та Китаю, схиливши їх на свій бік та налагодивши відносини

Теги: Китай Петр Павел війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«З Китаєм магія Зеленського не працює»
Не слід переживати, що Сі Цзіньпін не дзвонить Зеленському. Від візита Орландо Блума і то більше користі
30 березня, 08:12
Увесь світ чекає на результат українського контрнаступу
«Заходу потрібна нова стратегія по Україні» або Про що пишуть американські ЗМІ
19 квiтня, 10:41
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
Як зупинити війну в Україні? Китай озвучив свою позицію
27 березня, 18:15
Генерал Марк Міллі назвав три країни, які загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років
Генерал Марк Міллі назвав три країни, які загрожуватимуть світовій безпеці ще багато років
30 березня, 01:18
Суд не дозволив УПЦ МП залишитися в Лаврі, Путін збільшує чисельність армії. Головне за 30 березня
Суд не дозволив УПЦ МП залишитися в Лаврі, Путін збільшує чисельність армії. Головне за 30 березня
30 березня, 21:00
Аналітики зазначають, що Пекін вважає Францію одним з імовірних союзників у Європі
Сі Цзіньпін схиляє Макрона «дружити» проти США – Reuters
7 квiтня, 16:21
Китайський військовий корабель під час навчань «Joint Sword» поблизу контрольованих Тайванем островів Мацу
Китай під час навчань змоделював точні удари по Тайваню
9 квiтня, 19:45
Блінкен запевняє, що відносини США з Китаєм – це не нова «холодна» війна
Блінкен готовий вирушити до Китаю, але є умова
12 квiтня, 06:58
Переговори Україна-РФ: Макрон вигадав, як схилити Китай до співпраці
Переговори Україна-РФ: Макрон вигадав, як схилити Китай до співпраці
18 квiтня, 12:27

Політика

Китаю вигідне затягування війни в Україні – президент Чехії
Китаю вигідне затягування війни в Україні – президент Чехії
Президентські вибори в США: Байден висуватиме свою кандидатуру
Президентські вибори в США: Байден висуватиме свою кандидатуру
Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю до Берліна: деталі візиту
Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю до Берліна: деталі візиту
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
Путін масово звільняє військових командирів – ISW
Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні
Білий дім відреагував на заклики республіканців щодо припинення допомоги Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
19K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
8586
Чому іноземних гостей не буде на 9 травня? Росія вигадала смішне виправдання
7341
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
6031
Путін масово звільняє військових командирів – ISW

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту