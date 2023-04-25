Китаю вигідне затягування війни в Україні – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Китай під час російсько-української війни посилює власні позиції

Китай отримує занадто багато вигоди від війни, щоб грати миротворця

Не можна довіряти Китаю посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни. Про це президент Чехії Петр Павел заявив в інтерв`ю Politico.

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«Я вважаю, що на користь Китаю зберегти статус-кво. Тому що це може підштовхнути Росію до низки поступок», – сказав Павел.

За словами чеського президента, Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси з Москви – в обмін на своє «безмежне» партнерство з Кремлем.

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«Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну», – додав він.

Він зазначив, що Китай щодня отримує уроки з конфлікту.

«Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід», – сказав Павел.

Після виступу Павла, зауваження якого були передбачливими, посол Китаю у Франції викликав обурення заявою, що країни колишнього Радянського Союзу «не мають ефективного статусу» в міжнародному праві. Це відбулося відповідно до запитання про належність Криму Україні.

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Хоча Пекін у понеділок дистанціювався від цих зауважень, цей інцидент викликав бурхливу дискусію про те, чи зможе Китай колись допомогти встановити мир в Україні.

«Я не думаю, – сказав президент Чехії, – що Китай дійсно зацікавлений у розв'язанні війни за короткий час».

Також Павел наголосив, що є низка вагомих причин побоюватися проросійської орієнтації чинного угорського керівництва.

Нагадаємо, що раніше посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські країни не мають статусу в міжнародному праві. Крім того, він заявив, що Крим був «російським спочатку», не уточнивши, що він мав на увазі під початком.

Згодом Франція попросила Китай пояснити свою позицію щодо суверенітету колишніх радянських республік та статусу Криму після заяви китайського посла. Також приблизно 80 депутатів Європарламенту надіслали листа очільниці міністерства закордонних справ Франції Катрін Колонні з закликом оголосити персоною нон ґрата посла Китаю Лу Шайе, який напередодні висловив сумніви щодо суверенітету пострадянських держав та приналежності Криму Україні. Пізніше посольство Китаю у Франції видалило скандальне інтерв'ю дипломата.

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Раніше повідомлялося, що ЄС намагається вивести чотири країни із зони впливу Росії та Китаю, схиливши їх на свій бік та налагодивши відносини.