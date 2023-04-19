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Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна розробляє новий спосіб верифікації військовополонених
Окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні
фото ілюстративне

Представники омбудсмена звертатимуться до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз

Україна знайшла спосіб для додаткової верифікації українських військових, які перебувають у російському полоні. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Обмудсмен повідомив, що сьогодні, 19 квітня, він разом з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України підписали Меморандум про співробітництво.

«Спільно з директором інституту Олександром Рувіним домовилися про співпрацю в сфері забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод громадян, поглибленій взаємодії в галузі технічного та інформаційного забезпечення проведення судових експертиз та експертних досліджень», – йдеться в повідомленні.

Наразі напрацьовуватиметься процедура додаткової верифікації українських військових, які перебувають у полоні на території РФ.

Попередньо, після звернення родичів військовополоненого до Офісу уповноваженого, представники офісу звертатимуться до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), а інститут своєю чергою робитиме експертизу на підставі фотографій та видаватиме результати експертизи.

«Якщо вона покаже, що це одна й та ж людина, то це буде підставою додатково верифікувати військового, який перебуває у полоні», – наголосив Лубінець.

Окрім підтвердження особи, експертиза зможе надавати висновки щодо моральних збитків громадян, які перебували в полоні.

Раніше Міноборони повідомляло, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону.

Теги: полон Міноборони війна Україна

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