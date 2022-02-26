Мої російські друзі, мені так за вас соромно

Треба лишатися людиною, навіть за путінського режиму

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Я все ещё хочу называть Вас друзьями, не смотря на то, что под Вашими флагами в том самом Киеве и Одессе, где мы так всегда тепло и гостеприимно Вас принимали, стреляют по мирным жителям, по моей семье, моим друзьям, моим самым родным и любимым людям.

Мне хочется верить, что Вы не собирательный Путин, но мне стыдно за Ваше бессилие проявить волю.

Стыдно, просто потому, что это должно быть больно, жить как животное, без достоинства, боясь за тёплое место. И я очень надеюсь, что Вы очнётесь.

В том, что произошло вчера с русским кораблем, который идя на смерть, наши герои послали нах*й, вся Украина.

Наши девочки и дети, которые сейчас оказались в бомбоубежищах тоже не сдадутся, если надо выйдут и загрызут, в этом сила героев, а не рабов. Нашим мальчикам всегда будет, что рассказать своим сыновьям.

Я очень хочу, чтоб Вы знали, что мне больно за Вас. Больно за ментальное рабство тех, кому не хватило смелости даже в вонючих социальных медиа что-то сказать, спросить, предложить помощь, извиниться.

Это тоже ничего, но это давало бы надежду, что Вы людьми называетесь не просто так. Стыдно и больно за Вас и как никогда в жизни гордо за свой флаг, за свою Украину, за невероятных людей, которые проявляют лучшие качества, будучи из-за угла изнасилованы бомбами ночью.

Даже в том, что мы в него не верили, наш свет и вера в нормальность и непонимание, как можно иначе.

И да, забыла сказать, мы не ок и наши семьи не в безопасности. И да, есть ещё время выйти на улицу, заявить во все горло, побьют, потерпите, всех не побьют, свободу не доставляют на блюдечке. И да, можно сделать много всего, чтоб просто в зеркало потом было смотреть не так противно.

выйти на митинг в каком городе или стране вы бы не находились (посмотрите на Таллин, Тбилиси, учитесь быть людьми с достоинством)

говорить о том, что это война России против Украины

организовывать сбор средств, петиции, кричать во все горло

перестать выражать обеспокоенность, действовать

Будет и позитив: спасибо тем немногочисленным из Вас, которые проявляют себя супер-человеками, которые не боятся не только потесниться в своём доме, задавать вопросы о конкретной помощи, но и оказывать и показывать всеми доступными и недоступными способами, что сверх люди существуют.

Вы немногочисленны, но Вас так много в Вашей любви и поддержке, что вера в человечество не угаснет.

Единственный вопрос, который я готова от Вас услышать сейчас: что плюс к моим уже существующим действиям, я могу сделать?

Джерело: блог Анни Денисенко-Аріми

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