Депутати пропонують зменшити мінімальну зарплату: до парламенту внесений законопроєкт

Розмір мінімальної зарплати може бути знижений до 4636 грн

В разі прийняття законопроєкту 3515 (автор Третьякова та ін. слуги) мінімальна зарплата зменшиться на чверть!

Нині мінімальна зарплата становить 6000 з наступним підвищенням до кінця року до 6500 грн, як це визначено Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Якщо застосувати норму визначення прожиткового мінімума за третьяковським законопроектом 3515 – а саме у розмірі 40% від середньої зарплати у попередньому році, то діючий розмір мінімальної зарплати буде знижено майже на чверть (у 2021 році – 11 591 грн х 0,40 = 4 636 грн)!

В той час, як за ратифікованою Україною Конвенцією МОП №131 розмір мінімальної зарплати не повинен бути нижчим за реальний прожитковий мінімум.

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Джерело: блог Андрія Павловського

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