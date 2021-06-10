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    Думки вголос

    Депутати пропонують зменшити мінімальну зарплату: до парламенту внесений законопроєкт

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
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    Депутати пропонують зменшити мінімальну зарплату: до парламенту внесений законопроєкт

    Розмір мінімальної зарплати може бути знижений до 4636 грн

    В разі прийняття законопроєкту 3515 (автор Третьякова та ін. слуги) мінімальна зарплата зменшиться на чверть!

    Нині мінімальна зарплата становить 6000 з наступним підвищенням до кінця року до 6500 грн, як це визначено Законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

    Якщо застосувати норму визначення прожиткового мінімума за третьяковським законопроектом 3515 – а саме у розмірі 40% від середньої зарплати у попередньому році, то діючий розмір мінімальної зарплати буде знижено майже на чверть (у 2021 році – 11 591 грн х 0,40 = 4 636 грн)!

    В той час, як за ратифікованою Україною Конвенцією МОП №131 розмір мінімальної зарплати не повинен бути нижчим за реальний прожитковий мінімум.

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    Джерело: блог Андрія Павловського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада зарплата бюджет мінімальна заробітна плата
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    Депутати пропонують зменшити мінімальну зарплату: до парламенту внесений законопроєкт