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    Думки вголос

    Початок нового опалювального сезону: як зростуть тарифи

    • Андрій Павловський

      Експерт з питань соціальної політики

    •  glavcom.ua
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    Оскільки зростатиме ціна на газ та опалення, то природно, що й ціна на гарячу воду підвищиться. В залежності від регіону вона здорожчає на 30-40% - Початок нового опалювального сезону: як зростуть тарифи
    Оскільки зростатиме ціна на газ та опалення, то природно, що й ціна на гарячу воду підвищиться. В залежності від регіону вона здорожчає на 30-40%

    У деяких регіонах України ціна за один кубометр газу вже зараз перевищує 10 гривень

    Чого очікувати в новому опалювального сезоні 2021:

    Зростання тарифів на тепло щонайменше на 30-35%.

    З 1 січня 2021 року уряд підняв тарифи на електроенергію для населення з 90 коп за кВт-год до 1,68 грн , тобто більше, ніж в півтора рази. Однак потім типу «знизили» до 1,44 за кВт-год за умови споживання не більше 250 кВт-го, якщо більше то 1,68 грн за кВт-год.

    Що стосується ціни на газ в Україні, то й вона продовжує своє зростання. У деяких регіонах ціна за один кубометр вже зараз перевищує 10 гривень. Найдорожчий газ в Одесі, Полтаві, Хмельницькому, Чернівцях, Житомирі та Херсоні. Окремо українців ще змушують доплачувати за транспортування газу в середньому 2 грн за куб (так само, як і за відведення води), це таке реформаторське ноу-хау.

    Оскільки зростатиме ціна на газ та опалення, то природно, що й ціна на гарячу воду підвищиться. В залежності від регіону вона здорожчає на 30-40%. На цьому тлі вгору поповзе і вартість холодної води, вивозу сміття та прибирання території.

    Для монополіста-постачальника послуг в комунальній сфері не є важливим, чи обґрунтований той чи інший тариф, важливо бути в тренді росту цін.

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    Джерело: блог Андрія Павловського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: газ тарифи комуналка ціни опалення уряд
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    Початок нового опалювального сезону: як зростуть тарифи