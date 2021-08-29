Кому скаржитись на перебої зі світлом і чому українці цього не роблять

У більшості випадків українські споживачі, що отримують неякісну послугу енергопостачання, не звертаються зі скаргами до відповідної інстанції

Значна кількість вітчизняних споживачів часто стикається із відключеннями електроенергії. При цьому кількість скарг на неналежну якість енергопостачання є досить невеликою – українці, як правило, просто терплять. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Часто зникає світло? Куди скаржитися і як добитись компенсації».

Відповідно до правил роздрібного ринку електричної енергії, постачальник електроенергії відповідає тільки за якість енергії, яка подається до вводу у будинок. Якщо ж причиною проблем є внутрішньобудинкові мережі, то проблему має вирішувати управитель багатоквартирного будинку чи власник приватного будинку. Отже, спочатку потрібно перевірити електромережі в будинку (квартирі) і заміряти напругу на вводі у будинок.

Якщо проблема зафіксована саме на вводі у будинок, споживачі повинні подати письмову скаргу в обленерго, яка розглядається протягом 15 днів, а в окремих випадках – 45 днів.

Після цього протягом 30 днів постачальник має усунути проблему, тобто здійснити компенсацію. Максимальний строк надання компенсації складає 45 днів, а у разі перевищення цього терміну сума компенсації подвоюється. Часто обленерго відхиляють скарги споживачів, користуючись їхньою необізнаністю, тому далі потрібно скаржитись НКРЕКП.

Для того, щоб добитися компенсації, споживачам слід звертатися до державного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Процедуру розгляду звернень споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів визначено затвердженими Регулятором правилами. Звернення розглядається НКРЕКП у строк не більше місяця від дня його надходження.

Нагадаємо, Державний регулятор енергоринку посилив відповідальність операторів системи розподілу (колишніх обленерго) за неякісне енергопостачання.

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