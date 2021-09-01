Нові тарифи, податкова амністія і подорожчання продуктів: як зміниться життя українців у вересні

З початком нового опалювального сезону платити за тепло, газ і гарячу воду доведеться на 35-50% більше, ніж торік

Що зміниться з 1 вересня 2021 року

1 вересня школярі підуть до школи за новими карантинними обмеженнями та новим меню в їдальнях. Українці отримають платіжки за газ з новими тарифами та матимуть можливість добровільно задекларувати свої неоподатковані доходи. Подорожчання продуктів та знецінення гривні.

Про всі зміни, які чекають населення у вересні 2021 року, читайте далі:

Школи

З 1 вересня школярі підуть до школи у звичному режимі. Масковий режим поки що не впроваджуватимуть. Тільки на перерві діти від 12 років повинні одягати маски. А вчителям рекомендують використовувати захисний щиток.

Замість балів учні початкових класів отримуватимуть від вчителів вербальну оцінку, згідно з постановою МОН. Зазначимо, що цього року до НУШ (Нової української школи) приєднаються й учні 4 класів.

У шкільних їдальнях зміняться вимоги до харчування: приблизно 75% продуктів повинні бути рослинного походження: овочі, салати, злакові та фрукти. Картоплю можна пропонувати не більше 2 – 3 разів на тиждень.

Тарифи будуть по кишені не всім

Ціни на комунальні послуги восени можуть неприємно здивувати. Експерти прогнозують, що з початком опалювального сезону платити за тепло, газ і гарячу воду доведеться на 35-50% більше, ніж торік.

Найбільше подорожчає газ – його ціна, згідно з річними фіксованими цінами, які оприлюднили газопостачальні компанії, коливатиметься від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр. Проте більшість компаній продаватимуть у вересні газ за ціною до 9 грн за куб.

Підвищаться тарифи й на інші комунальні послуги – вивезення сміття, квартплату, холодну воду. В середньому з осені кожній родині доведеться віддати за комуналку на 300-500 грн більше.

У багатьох містах України планують підвищити тарифи у середньому на 50-75%. Зокрема, у Київтеплоенерго повідомили, що вартість гігакалорії тепла становитиме від 2151,77 до 2433,90 грн/м кв, залежно від типу приєднання будинку. Тариф на гарячу воду складе приблизно 109,55-122,17 грн/м куб.

Тим часом низка газопостачальних компаній, що працюють під брендом «Твій Газзбут», запровадили для споживачів сезонні тарифні плани, які дозволяють уникнути пікового сезонного навантаження на сімейні бюджети взимку та сплачувати протягом усього року за середньомісячний спожитий об’єм газу.

Також восени нас чекають нові тарифи на електроенергію – з 1 жовтня по 30 квітня по 1,44 за кВт-год платитимуть споживачі, які використовують не більше 250 кВт-год. На все, що вище – застосовуватиметься тариф 1,68 за кВт-год.

Така ситуація з цінами, на думку експертів, призведе до комунального колапсу, адже уряд зняв мораторій на відключення від комунальних послуг боржників, що діяв на період карантину. Тепер не відключатимуть тільки боржників з «червоної» карантинної зони. При цьому станом на серпень українські сім'ї заборгували 24,7 млрд грн за газ, близько 21,5 млрд – за опалення і гарячу воду, ще 7,1 млрд грн – за електроенергію.

У той же час зміни до закону «Про житлово-комунальні послуги» дозволяють постачальникам вимкнути газ та світло боржникам, а також подати позов і за рішенням суду заарештувати банківські рахунки боржника.

Податкова амністія

Українці, які мали неоподатковані доходи, з 1 вересня 2021 року матимуть можливість добровільно їх задекларувати. Це стосується:

валютних цінностей;

нерухомості;

рухомого майна, в тому числі об'єктів мистецтва;

частки в юридичних особах;

цінних паперів;

права на отримання прибутку при відсутності корпоративних прав;

а також банківських металів і всього, що приносить або може приносити дохід.

Водночас готівку задекларувати не можна, хіба що перевести її на банківський рахунок.

Зверніть увагу, що в рамках податкової амністії українців не питатимуть звідки взялися їхні доходи. Але все ж доведеться сплатити податок, хоч і суттєво нижчий, ніж мали б:

5% на валютні цінності та активи, розміщених на рахунках у банках в Україні;

9%, якщо ці активи за кордоном.

Ціни на продукти

Україні не оминути сезонного подорожчання яєць, молочки, м'яса і соняшникової олії, про це заявляють представники торгових мереж. Такий тренд зберігається в Україні останні 20 років, відзначають фахівці.

Водночас фермери говорять, що через кліматичні зміни та недостатню кількість вологи вирощувати традиційні для україніців овочі стало важко і нерентабельно. Морква, буряк, капуста, а зними й цибуля продовжать дорожчати. І якщо моркви та буряка фермери вирощують менше через спеку, то капусті завдає найбільшої шкоди трипси – комахи-шкідники. Вони швидко пристосовуються до пестицидів, а більш ефективні засоби боротьбиз ними через низьку собівартість продукції нерентабельні.

У вересні також відбудеться зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, в свою чергу, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини.

Про невдалий для вирощування цибулі сезон повідомили фермери з південних областей України, де традиційно зосереджені її найбільші обсяги. Перепади температури призвели до того, що на цьогорічному врожаї прогресує низка захворювань.

Ціна на картоплю стабілізується лише в листопаді, коли повністю завершиться копання, а продукція буде закладена у сховища.

Олія, ціна якої в Україні давно перевищила європейські і зрівнялася з ціною оливкової, може знизитися. Але тільки у тому випадку, якщо змовою на ринку зацікавиться Антимонопольний комітет. Поки що в Україні олія подешевшала на 2%, тоді як світові ціни знизилися на 10%.

Гривня продовжить девальвацію

На думку опитаних «Главкомом» економістів та фінансистів, долар продовжить тренд на зміцнення, який він показав за тиждень до початку осені, адже цей процес з низки причин не є ситуативним.

Так, на думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, у найближчій перспективі гривня може ще трохи знизитися і попрямує в зону 27 грн за долар.

«Це означає, що в готівковому продажі курс буде близько 27,20 грн/долар», – прогнозує фахівець.

З ним згоден член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин – гривня продовжить слабшати, як це зазвичай буває восени.

«Рубіж 27 гривень за долар буде подолано в купівлі, а в продажу може бути 27,20 і вище, все залежить від того, чи почне населення скуповувати валюту, побоюючись подальшого подорожчання», – вважає він.

У той же час президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко хоча і не вірить, що тренд на ослаблення гривні буде довгостроковим, але на початку вересня також прогнозує коротке ослаблення гривні. За його оцінкою, курс збережеться близько 27 грн/долар.

Електронні лікарняні

З 1 вересня електронні лікарняні стануть обов’язковими для всіх медичних установ України. Лікарі зможуть швидко і зручно виписувати лікарняні своїм пацієнтам. При цьому зникне можливість відкривати лікарняні заднім числом.

Електронний лікарняний – документ в електронній формі, який замінює паперовий. Як пояснюють у ПФУ, на підставі медичного висновку лікаря в Електронному реєстрі листків непрацездатності формується запис з унікальним номером – єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності. Лише маючи лікарняний, працівник може розраховувати на виплати за робочі дні, коли він хворий.

Боргові пільги для переселенців з окупованих територій

З 5 вересня 2021 року набуває чинності закон, який звільняє внутрішньо переміщених осіб в Україні від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики.

Відтак за неналежне виконання переселенцями зобов’язань за кредитними договорами:

не нараховується штраф;

не настає відповідальність у вигляді сплати суми боргу;

не застосовуються інші майнові санкції.

Соціальні виплати

Субсидіїї

У вересні завершується період перепризначення субсидій. У Кабміні розповіли, що більшості отримувачам субсидій її перепризначили автоматично.

«Абсолютній більшості наших громадян, зокрема українським пенсіонерам, субсидії будуть перепризначені автоматично. Тобто, не треба подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки та виплати ідуть абсолютно за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки – її отримають і зараз, і в опалювальний сезон», – наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте 15% українцям все ж таки доведеться повторно подати новий пакет документів, повідомляє Мінсоцполітики, через те, що:

субсидія надавалась у безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи);

була призначена без урахування окремих осіб з-поміж зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Пенсії

У Пенсійному фонді наголошують, що з 1 вересня не зміниться порядок виплати пенсій. Українські пенсіонери й надалі обиратимуть між двома способами: