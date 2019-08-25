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    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)

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    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)

    28 річницю Дня Незалежності України відмітили у Південній Пальмірі

    На честь Дня Незалежності України 24 серпня 2019 року в одеському міському парку ім. Т. Шевченка відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві.

    В урочистостях взяли участь керівники міста та області, депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, духовенство та громадськість.

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    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)
    Як одесити відзначали День Незалежності (фото)

    Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

    До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

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