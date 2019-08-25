Як одесити відзначали День Незалежності (фото)



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28 річницю Дня Незалежності України відмітили у Південній Пальмірі

На честь Дня Незалежності України 24 серпня 2019 року в одеському міському парку ім. Т. Шевченка відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві.

В урочистостях взяли участь керівники міста та області, депутати, представники різних родів військ Збройних Сил України, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, духовенство та громадськість.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначала 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.