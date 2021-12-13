Навіть найкращі росіяни бояться допомогти Україні

Російська опозиція занадто млява для реальних дій

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Тут Нобелевский лауреат премии мира с речью выступил. Как раз в тот самый момент, когда его страна собирается включить «восток другой страны в свое единое пространство». Вот прямо в эту минуту царь решает, что делать с танками у границы.

Казалось бы. В таких обстоятельствах твоя речь запомнится только как речь немецкого нобелевского лауреата премии мира в 1938 году, буде таковой существовал.

Что сейчас может быть важнее.

Так вот – Украина упоминается три раза – по сути два, потому что два из трёх в одном абзаце, Крым – ноль раз.

Собственно, вот этот абзац:

«Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Boeing МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной»

Некие «гибридные боевые действия» и трагическая история с Boeing MH-17 разрушили отношения России и Украины.

Вот если бы не Боинг, то, еще может быть, и ничего.

В головах каких «геополитиков» война перестала казаться невозможной?

Я вот знаю только одного.

А кто второй?

Порошенко? Турчинов? Яценюк?

Ещё про Власова начнут рассказывать – вот увидите.

Не все так однозначно.

У вас тоже воруют.

Но Горбачев и Сахаров там дальше – через строчку. «Родина», «мы», «наши пленные» – мир опять вертится только и исключительно вокруг московского либерала внутри Садового кольца.

«Я опять готов вытаскивать пленных»…

Как сказал Томас Венцлова – путинские солдаты не фашисты, они жертвы.

И как добавил Леонид Гозман – путинские солдаты не виноваты.

Да.

И опять континентальное разделение, два совершенно не пересекающихся мира. В русской части ленты – розовые слюни счастья и ахи-охи, в украинской в этот раз – вообще уже ни одного упоминания. Вот, совсем.

Просто плевать.

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Джерело: блог Аркадія Бабченка

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