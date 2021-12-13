Навіть найкращі росіяни бояться допомогти Україні
Російська опозиція занадто млява для реальних дій
Мовою оригіналу
Тут Нобелевский лауреат премии мира с речью выступил. Как раз в тот самый момент, когда его страна собирается включить «восток другой страны в свое единое пространство». Вот прямо в эту минуту царь решает, что делать с танками у границы.
Казалось бы. В таких обстоятельствах твоя речь запомнится только как речь немецкого нобелевского лауреата премии мира в 1938 году, буде таковой существовал.
Что сейчас может быть важнее.
Так вот – Украина упоминается три раза – по сути два, потому что два из трёх в одном абзаце, Крым – ноль раз.
Собственно, вот этот абзац:
«Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Boeing МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной»
Некие «гибридные боевые действия» и трагическая история с Boeing MH-17 разрушили отношения России и Украины.
Вот если бы не Боинг, то, еще может быть, и ничего.
В головах каких «геополитиков» война перестала казаться невозможной?
Я вот знаю только одного.
А кто второй?
Порошенко? Турчинов? Яценюк?
Ещё про Власова начнут рассказывать – вот увидите.
Не все так однозначно.
У вас тоже воруют.
Но Горбачев и Сахаров там дальше – через строчку. «Родина», «мы», «наши пленные» – мир опять вертится только и исключительно вокруг московского либерала внутри Садового кольца.
«Я опять готов вытаскивать пленных»…
Как сказал Томас Венцлова – путинские солдаты не фашисты, они жертвы.
И как добавил Леонид Гозман – путинские солдаты не виноваты.
Да.
И опять континентальное разделение, два совершенно не пересекающихся мира. В русской части ленты – розовые слюни счастья и ахи-охи, в украинской в этот раз – вообще уже ни одного упоминания. Вот, совсем.
Просто плевать.
Джерело: блог Аркадія Бабченка