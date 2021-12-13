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    Думки вголос

    Навіть найкращі росіяни бояться допомогти Україні

    Більшості населення Росії плювати на агресивну політику їх влади - Навіть найкращі росіяни бояться допомогти Україні
    Більшості населення Росії плювати на агресивну політику їх влади
    фото з відкритих джерел

    Російська опозиція занадто млява для реальних дій

    Мовою оригіналу

    Тут Нобелевский лауреат премии мира с речью выступил. Как раз в тот самый момент, когда его страна собирается включить «восток другой страны в свое единое пространство». Вот прямо в эту минуту царь решает, что делать с танками у границы.

    Казалось бы. В таких обстоятельствах твоя речь запомнится только как речь немецкого нобелевского лауреата премии мира в 1938 году, буде таковой существовал.

    Что сейчас может быть важнее.

    Так вот – Украина упоминается три раза – по сути два, потому что два из трёх в одном абзаце, Крым – ноль раз.

    Собственно, вот этот абзац:

    «Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с Boeing МН-17 разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, сумеют ли следующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестала казаться невозможной»

    Некие «гибридные боевые действия» и трагическая история с Boeing MH-17 разрушили отношения России и Украины.

    Вот если бы не Боинг, то, еще может быть, и ничего.

    В головах каких «геополитиков» война перестала казаться невозможной?

    Я вот знаю только одного.

    А кто второй?

    Порошенко? Турчинов? Яценюк?

    Ещё про Власова начнут рассказывать – вот увидите.

    Не все так однозначно.

    У вас тоже воруют.

    Но Горбачев и Сахаров там дальше – через строчку. «Родина», «мы», «наши пленные» – мир опять вертится только и исключительно вокруг московского либерала внутри Садового кольца.

    «Я опять готов вытаскивать пленных»…

    Как сказал Томас Венцлова – путинские солдаты не фашисты, они жертвы.

    И как добавил Леонид Гозман – путинские солдаты не виноваты.

    Да.

    И опять континентальное разделение, два совершенно не пересекающихся мира. В русской части ленты – розовые слюни счастья и ахи-охи, в украинской в этот раз – вообще уже ни одного упоминания. Вот, совсем.

    Просто плевать.

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    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: путінський режим Boeing Україна опозиція
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    Навіть найкращі росіяни бояться допомогти Україні